Kovačević sprema iznenađenje za Goricu? U prvi sastav ulazi mladić koji je oduševio u Kupu

Šesto kolo HNL-a na Maksimiru donosi sudar Dinama i Gorice. Taj susret dolazi dan nakon povijesnog dana za Dinamo u kojem su održani prvi pravi demokratski izbori na kojim ja Zvonimir Boban službeno postao predsjednik Dinama.

Za utakmicu s Goricom Mario Kovačević sprema jedno iznenađenje. Kako pišu 24Sata u prvoj bi se postavi mogao naći mladi Portugalac Cardoso Varela koji je oduševio u Kup utakmici protiv Dinama iz Predavca i za nagradu bi mogao početi utakmicu na lijevom krilu. U tom slučaju, iz prve bi postave ispao Gabriel Vidović.

Ostatak ekipe trebao bi biti isti kao i do sada što se tiče ligaških utakmica što znači da će stoperski par ispred Nevistića biti McKenna-Dominguez, a na bekovima Goda i Valinčić. U sredini očekujemo Mišića, Ljubičića i Stojkovića, a naprijed bio onda bili Varela i Lisica na krilima, a Beljo u vrhu napada.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr

Što se izostanaka tiče, Ronaël Pierre-Gabriel je i dalje ozlijeđen, Marko Soldo je suspendiran nakon crvenog kartona u Predavcu, a Ismael Bennacer još nije dovoljno spreman za nastup, ali mogao bi biti u konkurenciji za derbi na Poljudu sljedećega vikenda.

POGLEDAJTE VIDEO: Kraljica diska se vratila: Sandra najboljim hicem poslala snažnu poruku konkurenticama