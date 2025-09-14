Tudor nakon velikog preokreta priznao: 'Možda i nismo ovo zaslužili'

Dramatičan derbi odigran je u Italiji u subotu navečer. Juventus Igora Tudora je slavio 4:3 nad Interom nakon dva preokreta. Juventus je vodio 2:1, Inter je preokrenuo na 2:3 da bi prvo Khephren Thuram izjednačio u 83. minuti, a zatim i Vasilije Adžić u sudačkoj nadoknadi zabio za pobjedu.

"Toliko smo sretni. Bila je to luda, čudna, jedinstvena utakmica, a na kraju smo presretni, jer nije bilo lako. Dečki su dobro igrali, sretan sam zbog njih", rekao je Tudor za DAZN pa objasnio zašto je ubacio Adžića, 19-godišnjeg Crnogorca koji je zabio pobjednički pogodak.

'Možda bi neriješeno bilo pravednije'

„Radimo smo s njim pet ili šest mjeseci jer vjerujemo da je jak igrač. Pokušali smo promijeniti neke njegove navike koje nam se nisu sviđale, a on je to prihvatio. Ima ogromne kvalitete, rijedak udarac, odlične noge, brzinu i skromnost. Sada je trebao postići ovaj gol kako bi imao još više motivacije za nastavak rada", rekao je hrvatski strateg pa zaključio da pobjeda nije bila zaslužena.

„U ovim utakmicama sve se resetira. Inter ima svjetsku kvalitetu, a mi nismo igrali onako dobro kako smo mogli. Ne znam jesmo li zaslužili pobijediti; možda bi neriješeno bilo pravednije. Ali takav je nogomet...“, zaključio je Tudor čiji je Juventus na maksimalnih devet bodova kao i Napoli.

