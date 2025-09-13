Sanchez otkrio dobre i loše stvari koje je zatekao u Rijeci pa se dotaknuo i suđenja: 'On nije vidio tako'

Rijeka je u šestom kolu HNL-a na Rujevici odigrala 1-1 protiv Lokomotive. Bio je to debi novog trenera Victora Sancheza na klupi aktualnog prvaka Hrvatske.

Riječani su poveli golom Anela Husića u 40. minuti, dok je Lokomotiva do boda stigla golom Davida Virgilija Fernandeza u 74. Oba igrača zabila su svoje prvijence u HNL-u.

"Utakmica je bila onakva kakvu smo očekivali, moram čestitati svojim igračima na trudu do samog kraja. Nismo bili dobri u prvom poluvremenu u posjedu lopte, to smo djelomično popravili u nastavku. U drugom poluvremenu smo bili bolji, ali nažalost nismo uspjeli postići drugi gol. Dobili smo gol u jednoj izoliranoj akciji", rekao je Sanchez pa dodao:

"Nakon analize utakmice radit ćemo da budemo što bolji u svim segmentima."

Pohvalio je trener Rijeke reakciju svojih igrača na primljeni pogodak.

"Sviđa mi se reakcija ekipe nakon primljenog gola, preuzeli smo kontrolu, napadali smo i pokušavali smo doći do drugog gola. Zadovoljan sam time, radit ćemo na tome da se fizički osvježimo i još dodatno podignemo na tom planu i naravno da napredujemo na planu igre."

'To je najteži posao'

Sanchez se osvrnuo i na potencijalni prekršaj kod izjednačujućeg gola Lokomotive.

"Sudac? To je najteži posao u nogometu. Možda je bio faul, ali on nije vidio tako. Analizirat ćemo utakmicu. Imali smo šansi za pobjedu, platili smo za jednu pogrešku. Svidjela mi se reakcija momčadi, pokušali su zabiti do kraja. Duh momčadi je dobar, sada treba radom poboljšati fizičku spremu i bit ćemo kompetitivniji."

Armada je u 22. minuti utakmice upalila baklje i podigla transparent podrške bivšem treneru Radomiru Đaloviću na kojem je pisalo "Đale - jedan od nas!". Bila je to posveta navijača Rijeke bivšem treneru koji je nedavno dobio otkaz unatoč osvojenoj duploj kruni prošle sezone.

Navijači Rijeke time su jasno pokazali što misle o potezu Uprave.

