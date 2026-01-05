Snijeg otežava promet prema Rijeci, HAC poručuje: Autocesta je prohodna, ali uz oprez

Zbog obilnog snijega koji od poslijepodnevnih sati pada na području Gorskog kotara, promet na autocesti Zagreb – Rijeka odvija se otežano, no autocesta je i dalje prohodna. Iz Ravne Gore javio se reporter Boris Mišević, koji je razgovarao s Valentinom Crljenkom, voditeljem Tehničke jedinice održavanja Delnice u Hrvatskim autocestama.

Crljenko ističe kako su zimske službe u stalnoj pripravnosti od samog početka sezone. „Nalazimo se u stupnjevima pripravnosti, a gotovo cijelu zimu smo u drugom stupnju, što znači da su temperature oko nule, što je ovdje vrlo često. U takvim uvjetima provodimo sve potrebne preventivne radnje“, rekao je.

Govoreći o trenutačnom stanju na autocesti, Crljenko naglašava da situacija nije alarmantna, ali zahtijeva povećani oprez vozača. „Stanje je trenutačno u redu. Na kolniku ima raskvašenog snijega, no ako se brzina prilagodi uvjetima na cesti i ako se koriste zimske gume, vožnja autocestom je sigurna“, poručuje.

Savjeti vozačima

Vozačima koji moraju putovati prema jugu ili Rijeci savjetuje se da pažljivo prate uvjete na cesti i prometnu signalizaciju.

„Vožnju je potrebno prilagoditi uvjetima na cesti. U tome pomaže i naša dinamička prometna signalizacija, odnosno svjetlosni znakovi na autocesti, koje vozači ponekad ignoriraju. Važno je poštovati ograničenja brzine i preporuke koje signalizacija daje“, ističe Crljenko.

Na kraju, iz HAC-a upozoravaju da je dobra priprema vozila ključna za sigurnu vožnju u zimskim uvjetima.

„Kada ljudi kreću, moraju se prije zimske dionice pripremiti – pripremiti vozilo, imati zimsku opremu ako treba i zimske gume kako ne bi došlo do zaustavljanja na autocesti, što je vrlo opasno. Ako se već mora stati, neka to bude na odmorištu, u smjeru vožnje“, zaključuje Crljenko.