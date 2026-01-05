Boris Mišević umalo zapeo kod Delnica: 'Ovdje je netko projurio van, mogao je poginuti'

POUČAN VIDEO /

Snijeg ne prestaje padati u Gorskom kotaru i Lici. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je u ponedjeljak upozorenja na snijeg, obilne oborine i olujni vjetar dodajući da se vrlo nepovoljni vremenski uvjeti očekuju do četvrtka i apelirao na građane da prate prognoze i upozorenja te postupaju po uputama nadležnih službi.

Reporter RTL-a Danas, Boris Mišević javio se s ceste koja vodi na Planinski centar Petehovac pored Delnica.

"Ono što je sada na cesti, za pola sata neće biti tako, jer snijeg neumoljivo pada. Ako ralica ne prođe za pola sata ovo spuštanje neće biti moguće. Proklizali smo par puta, ovo su zaista najopasniji uvjeti na cesti.

Morali smo se vratiti s Petehovca kako ne bi ugrozili javljanje za RTL Danas", kazao je Mišević, a onda i pokazao zavoj na cesti koji je sudeći po tragovima kočenja, za vozača mogao biti koban. "Ovdje je netko projurio van, mogao je poginuti". Više pogledajte u videu.