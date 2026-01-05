Od Sarajeva do Hrvatske autocestom od kraja 2026?

Sjeverni dio autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu na koridoru Vc između Budimpešte i Ploča trebao bi biti dovršen do kraja ove godine, najavili su u ponedjeljak iz tvrtke "Autoceste Federacije BiH" koja je zadužena za najveći dio tog projekta.

Autocesta na ovom važnom prometnom pravcu na dijelu koji prolazi kroz BiH projektirana je u dužini od 337 kilometara. Radovi su počeli davne 2001. godine, a od tada je izgrađeno tek oko 140 kilometara te prometnice.

Ti su radovi postali primjer loše organizacije i spore provedbe a pratila su ih brojna kašnjenja, višestruka povećanja ugovorenih cijena i sumnje na korupciju i pogodovanja zbog čega je i sadašnja uprava "Autocesta" pod istragom Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO).

Završetak započetih dionica do kraja 2026.

Sada iz te tvrtke najavljuju kako imaju jasan plan dovršiti do kraja 2026. sve dionice na kojima u radovi u tijeku, što bi značilo da će se autocestom moći putovati u kontinuitetu od mjesta Bradina, koje je napola puta od Konjica do Sarajeva, pa do Svilaja na Savi.

Na dovršetak gradnje cjelokupne autoceste, odnosno njene dionice kroz Hercegovinu, nakon toga će se još morati čekati.

"Plan je da sjeverni dio koridora Vc bude u potpunosti završen i pušten u promet do kraja 2026. godine, a južni dio, odnosno nastavak autoceste od Mostara prema granici s Hrvatskom i Jadranskom obalom, posebice kroz brdske terene, naprimjer tunel Prenj, ima duži vremenski okvir", naveli su u očitovanju iz "Autocesta", a prenio je sarajevski "Dnevni avaz".

To znači da bi ove godine trebale biti dovršene tri dionice između Sarajeva i Doboja koje se trenutačno grade.

Od Zagreba do Sarajeva autocestom

Kada se dovrše navedene dionice, putnici iz zapadnog dijela Hrvatske, odnosno iz pravca Zagreba, moći će se voziti autocestom cijelim putem do Sarajeva koristeći već postojeću autocestu od Gradiške do Doboja koja će biti povezana s koridorom Vc.

Povezivanje BiH s Pločama ovisit će o brzini gradnje tunela kroz planinu Prenj. Taj bi tunel, koji bi znatno skratio vrijeme putovanja između Sarajeva i Mostara, trebao biti dug nešto više od deset kilometara a optimalno vrijeme gradnje je šest godina. Radovi na tom projektu još nisu počeli.

