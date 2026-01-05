Reporter Boris Mišević pokazao stanje na autocesti: 'I moćniji auti su spustili brzinu'

PRIJENOS UŽIVO /
Teški su uvjeti za vožnju na hrvatskim cestama. Ralice su počele razgrtati snijeg na dionici autoceste od Kupjaka do Delnica, javlja reporter RTL-a Danas, Boris Mišević.
"Vijest je da neće pasti toliko snijega koliko je predviđeno, oko 50 centimetara. Trebalo bi manje pasti snijega, ali zimski uvjeti su na snazi itekako. I moćniji automobili su spustili brzinu na 60 km/h.
Poledica je opasna na cesti, dosta je teško za voziti, iako ralice rade svoj posao", kazao je reporter na putu do Delnica. Više doznajte u video prilogu.