PITAMO VAS /

Božićno vrijeme bliži se kraju, kada planirate raskititi bor?

Božićno vrijeme bliži se kraju, kada planirate raskititi bor?
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Odgovore nam pišite na Facebook stranici portala Net.hr, a dio odgovora objavljujemo u RTL-u Danas u 16:30

5.1.2026.
12:37
RTL Danas
Marko Lukunic/pixsell
Prijepodne se zabijelio i glavni grad, iako snijeg čest u Zagrebu prošlih godina većih problema u prometu nema. No, uz ceste se već pojavljuju i prvi odbačeni borovi jer mnogi božićna drvca raskite već do blagdana Sveta tri kralja.

Ipak, stav Crkve je da se okićeni borovi mogu zadržati do kraja božićnog vremena. Dakle, ovisno o tome na koji dan pada Božić, božićno vrijeme može trajati od 14 do 20 dana. Ove godine to je slučaj od 24. prosinca do 11. siječnja 2026. godine.

"Borovi se ne trebaju raskititi do Sveta tri kralja, nego se mogu imati do kraja božićnog vremena koje dakle traje do Krštenja Gospodinova, što je ove godine 11. siječnja", objasnio je za Net.hr fra David Sedlar, župnik i gvardijan župe sv. Antuna Padovanskog u Bjelovaru.

Više o ovoj temi čitajte OVDJE, a u našoj redovnoj rubrici pitamo i vas: "Božićno vrijeme bliži se kraju, kada planirate raskititi bor?". 

Odgovore nam pišite na Facebook stranici portala Net.hr, a dio odgovora objavljujemo u RTL-u Danas u 16.30.

POGLEDAJTE VIDEO: Tradicija duga 38 godina: Ova obitelj iz Zagreba postavlja božićnu jelku na vrh svoje kuće

 

 

BožićBorBlagdaniSveta Tri KraljaPitamo VasRaskititi BorSvećenik
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
