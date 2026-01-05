Božićno vrijeme bliži se kraju, kada planirate raskititi bor?

Prijepodne se zabijelio i glavni grad, iako snijeg čest u Zagrebu prošlih godina većih problema u prometu nema. No, uz ceste se već pojavljuju i prvi odbačeni borovi jer mnogi božićna drvca raskite već do blagdana Sveta tri kralja.

Ipak, stav Crkve je da se okićeni borovi mogu zadržati do kraja božićnog vremena. Dakle, ovisno o tome na koji dan pada Božić, božićno vrijeme može trajati od 14 do 20 dana. Ove godine to je slučaj od 24. prosinca do 11. siječnja 2026. godine.

"Borovi se ne trebaju raskititi do Sveta tri kralja, nego se mogu imati do kraja božićnog vremena koje dakle traje do Krštenja Gospodinova, što je ove godine 11. siječnja", objasnio je za Net.hr fra David Sedlar, župnik i gvardijan župe sv. Antuna Padovanskog u Bjelovaru.

Iz Zagrebačkog holdinga poslali su i priopćenje oko besplatnog prikupljanja drvaca Podružnica Zagrebačkog holdinga Zrinjevac od prekosutra započinje s besplatnim prikupljanjem i odvozom prirodnih božićnih drvaca na području grada Zagreba, priopćeno je iz Zagrebačkog holdinga. Građani svoja prirodna božićna drvca trebaju odložiti na najbližu javnu zelenu površinu, koja mora biti dostupna vozilima Zrinjevca. Drvca je potrebno ostaviti tako da ne ometaju promet ni prolaz pješacima. Također, na prirodnim drvcima ne smije biti ukrasa ili bilo kojeg materijala koji nije biorazgradiv, s obzirom na to da se prikupljena drvca dalje obrađuju i koriste. Svake godine na ovaj način podružnica Zrinjevac prikupi oko 60.000 komada božićnih drvca koje potom strojno obrađuje. Od drvca na završetku obrade nastaje drvna sječka koja se koristi za grijanje proizvodnih pogona i staklenika podružnice Zrinjevac. Molimo građane da na javnim površinama ostavljaju isključivo prirodna božićna drvca, dok ona umjetna mogu propisno zbrinuti u najbližem reciklažnom dvorištu.

