Freska s motivom pakla devastirana u crkvi, župnik pokazao štetu: 'Ovo je prešlo granicu'

VANDALIZAM U SOLINU /

Vandalski čin u Solinu. Nepoznati počinitelji devastirali su baziliku Svete obitelji i to usred večernje mise.

Iščupana je rampa, a oštećeni su i zidovi unutar crkve za vrijeme večernje svete mise, u neposrednoj blizini svetohraništa, objavila je Župa Gospe od Otoka na svom Facebook profilu.

'Prešlo granicu'

Iz Župe mole građane da im anonimno jave informacije o ovom činu vandalizma, a izvide je pokrenula i policija koja trenutačno utvrđuje sve činjenice.

'Devastirana je suha freska s motivom pakla. Ovo je, čini mi se, malo prešlo granicu i pokazatelj je da određenim osobama zaista treba pomoći, ne samo kazniti - to je najgori način na koji možemo postupiti', kazao je don Stipan Šurlin, župnik Župe Gospe od Otoka u Solinu