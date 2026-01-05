Freska s motivom pakla devastirana u crkvi, župnik pokazao štetu: 'Ovo je prešlo granicu'

SKANDAL /
Crkva u Solinu devastirana usred mise, objavljene fotografije: 'Ovo nas duboko pogađa'
Vandalski čin u Solinu. Nepoznati počinitelji devastirali su baziliku Svete obitelji i to usred večernje mise.
Iščupana je rampa, a oštećeni su i zidovi unutar crkve za vrijeme večernje svete mise, u neposrednoj blizini svetohraništa, objavila je Župa Gospe od Otoka na svom Facebook profilu.
Iz Župe mole građane da im anonimno jave informacije o ovom činu vandalizma, a izvide je pokrenula i policija koja trenutačno utvrđuje sve činjenice.
'Devastirana je suha freska s motivom pakla. Ovo je, čini mi se, malo prešlo granicu i pokazatelj je da određenim osobama zaista treba pomoći, ne samo kazniti - to je najgori način na koji možemo postupiti', kazao je don Stipan Šurlin, župnik Župe Gospe od Otoka u Solinu