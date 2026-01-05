FREEMAIL
VANDALIZAM U SOLINU /

Freska s motivom pakla devastirana u crkvi, župnik pokazao štetu: 'Ovo je prešlo granicu'

Vandalski čin u Solinu. Nepoznati počinitelji devastirali su baziliku Svete obitelji i to usred večernje mise.

Iščupana je rampa, a oštećeni su i zidovi unutar crkve za vrijeme večernje svete mise, u neposrednoj blizini svetohraništa, objavila je Župa Gospe od Otoka na svom Facebook profilu. 

'Prešlo granicu' 

Iz Župe mole građane da im anonimno jave informacije o ovom činu vandalizma, a izvide je pokrenula i policija koja trenutačno utvrđuje sve činjenice. 

'Devastirana je suha freska s motivom pakla. Ovo je, čini mi se, malo prešlo granicu i pokazatelj je da određenim osobama zaista treba pomoći, ne samo kazniti - to je najgori način na koji možemo postupiti', kazao je don Stipan Šurlin, župnik Župe Gospe od Otoka u Solinu 

5.1.2026.
14:24
RTL Danas
SolinCrkvažupnikVandalizam
