Crkva u Solinu devastirana usred mise, objavljene fotografije: 'Ovo nas duboko pogađa'

Crkva Gospe od Otoka u Solinu devastirana je usred mise, objavila je Župa u nedjelju na svojem Facebook profilu.

"Iščupana je rampa, a oštećeni su i zidovi unutar crkve za vrijeme večernje svete mise, u neposrednoj blizini svetohraništa. Ovaj događaj duboko pogađa sve nas koji Gospin Otok doživljavamo kao mjesto molitve, mira i zajedništva", navodi se u objavi.

Foto: Župa Gospe Od Otoka Solin/facebook

Foto: Župa Gospe Od Otoka Solin

Priložili su fotografije na kojima se vidi da je zid išaran, dok je rampa jednostavno iščupana.

'Molimo Gospodina da dotakne njihova srca'

"U ovim trenucima žalosti potaknuti smo još snažnije okrenuti se molitvi — za našu župu, za svetinje koje su nam povjerene, ali i za one koji čine ovakva loša djela. Molimo Gospodina da dotakne njihova srca i donese obraćenje i mir", dodaje se u objavi.

Foto: Župa Gospe Od Otoka Solin

Foto: Župa Gospe Od Otoka Solin/facebook

Počinitelj je zasad nepoznat. "Pozivamo sve župljane i ljude dobre volje da, ako imaju bilo kakvu informaciju o počiniteljima, to mogu anonimno dojaviti u župni ured. Svaka informacija može pomoći u zaštiti našeg zajedničkog svetog prostora", piše u objavi.

"Hvala svima na molitvi, razumijevanju i brizi za našu župnu zajednicu", zaključuje se u objavi.

