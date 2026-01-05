Nova godina, novi udar na potrošače: Donosimo detaljan popis svih poskupljenja u 2026.

Staru smo godinu ispratili i u novu ušli s najboljim željama. I dok se još zbrajaju troškovi blagdanskih dana, nova nam godina već donosi dodatni udar na džepove potrošača.

Tako će u odnosu na prošlu godinu rasti računi za struju, a s početkom veljače i za oko 1,6 milijuna građana koji sami plaćaju dopunsko osiguranje. Polica poskupljuje oko 60 posto.

Za oko 60 posto povećava se i naknada za korištenje javnih cesta za osobne automobile, koja se plaća prilikom tehničkog pregleda. U brojnim sredinama rastu i komunalne naknade.

Foto: Rtl Danas

"To se moralo očekivati, rasle su plaće brže nego inflacija, dohodci kućanstva su narasli, a paralelno s tim, rasli su i troškovi svih tih dodatnih usluga. Još uvijek stanovanje i zdravstvo je relativno nisko u odnosu na druge zemlje europske unije", rekao je Damir Novotny, ekonomski analitičar.

"Ne mislim da će rasti plaće u privatnom sektoru. Došli smo do maksimuma, ne vjerujem da će doći do rapidnijeg povećanja plaća", kazao je Boris Podobnik iz Udruge Glas Poduzetnika.

Poskupljenje za oko 120 eura

Ako pogledamo poskupljenja na primjeru prosječne plaće od 1 470 eura mjesečno, to na računima na godišnjoj razini u prosjeku za samo tri stavke znači porast od oko 120 eura.

Tako će računi za struju na mjesec biti za euro i 80 veći, na godinu 22 eura više.

Za pušače tu je i dodatan trošak - zbog rasta trošarina poskupljuju cigarete, duhanski proizvodi i e-tekućine.

Predviđanja porasta plaća u 2027.

HNB za iduću godinu predviđa rast plaća od oko 6 posto - nešto niži nego ove godine, ali to bi i dalje trebalo biti znatno više, od stope inflacije, koja bi prema predviđanjima u 2026. godini trebala pasti na 3,1 posto.

"Ja očekujem veću inflaciju nego u euro zoni, imamo visok BDP i ovisimo o turizmu. Ali naš je problem jer tu sudjeluje inflacija hrane, a mi tu ništa ne mijenjamo i dalje uvozimo hranu", rekao je Podobnik.

Umirovljenici i dalje ugroženi

U novoj godini korisnicima prijevremene starosne mirovine koji navrše 70 godina ukida se penalizacija za prijevremeno umirovljenje. No umirovljenici u Hrvatskoj i dalje su jedna su od skupina koja živi najteže.

"Ti ljudi ne mogu sebi pomoći neki žive od 300 eura mi imamo potrošački košaricu od 250 eura u hrvatskoj je takvih 300 tisuća- oni kada plate režije nemaju za tu košaricu prazna je li poluprazna", rekla Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge potrošača.

Raste odvoz otpada, ali i kazne

Nova godina mnogima donosi i veće račune za odvoz otpada. U Rijeci će cijene gore za oko 60 posto po računu na mjesečnoj razini. U Osijeku, Slavonskom Brodu za 25, Bjelovaru 58, u Varaždinu za oko 30 posto.

Nova godina - nova poskupljenja. Postrožavaju se tako i kazne za prometne prekršaje. Kazna za korištenje mobitela tijekom vožnje tako se povećava sa 130 na čak 300 eura.

Poznato je i da za mnoge nova godina znači i nove životne odluke pa bi za neke to moglo biti prestanak pušenja, ali i opreznije ponašanje u prometu.