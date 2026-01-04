Dječak se 'pravio važan' pa propao kroz tanki led: 'Na najteži način dokazao je da se to ipak ne može'

'VODA JE HLADNA' /

U Osijeku umalo tragedija u zaleđenoj luci na Dravi: dječak je snimljen kako hoda po tankom ledu između privezanih čamaca, ali u posljednjem koraku prije pontona propada kroz led i završava u ledenoj rijeci. Dječak se na kraju uspio primiti za ponton i uz tešku muku izvući na sigurno. Sve je srećom završilo bez težih posljedica.

Neki debljinu leda ispituju bacajući kamenje, a neki, poput dječaka sa snimke, hodajući po njemu. To je iznimno opasno i može biti tragično. O tome smo razgovarali s Zlatkom Totom, predsjednikom Motonautičkog kluba "Drava".