'VODA JE HLADNA' /

Dječak se 'pravio važan' pa propao kroz tanki led: 'Na najteži način dokazao je da se to ipak ne može'

U Osijeku umalo tragedija u zaleđenoj luci na Dravi: dječak je snimljen kako hoda po tankom ledu između privezanih čamaca, ali u posljednjem koraku prije pontona propada kroz led i završava u ledenoj rijeci. Dječak se na kraju uspio primiti za ponton i uz tešku muku izvući na sigurno. Sve je srećom završilo bez težih posljedica. 

Neki debljinu leda ispituju bacajući kamenje, a neki, poput dječaka sa snimke, hodajući po njemu. To je iznimno opasno i može biti tragično. O tome smo razgovarali s Zlatkom Totom, predsjednikom Motonautičkog kluba "Drava".

 

4.1.2026.
20:50
RTL Danas
OsijekDravaLedDječak
