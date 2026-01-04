Tradicija duga 38 godina: Ova obitelj iz Zagreba postavlja božićnu jelku na vrh svoje kuće

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ŽELE ULJEPŠATI KRAJ /

Devet metara visoka božićna jelka postavljena na tornju od opeke visokom dvadeset pet metara. Upravo je to tradicija jedne zagrebačke obitelji koja trideset i osam godina ovom neobičnom instalacijom privlači znatiželjne poglede. Bor koji teži 350 kilograma postavlja se uz pomoć posebne dizalice.

Lampice na njemu gore do blagdana Sveta tri kralja, a bor ostaje na vrhu gotovo cijele godine. A detalje o ovom neobičnom pothvatu pogledajte u prilogu Ivana Milana.