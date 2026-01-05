Ovo je mjesto gdje će suditi Maduru i supruzi: Doveli ih u oklopnim vozilima

PRIJENOS UŽIVO /

Svrgnuti venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro u ponedjeljak je stigao na sud u New Yorku, dva dana nakon što je silom odveden iz Caracasa u sklopu iznenadne američke vojne operacije koja otvara put planu Washingtona da dobije kontrolu nad tom naftom bogatom zemljom.

Nicolas Maduro i njegova supruga Cilia Flores (69) suočit će se s optužnicama objavljenim u subotu zajedno s još četiri osobe. Svi su optuženi za dosluh s gerilcima Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC), koje Washington smatra terorističkom organizacijom, kao i s kriminalnim kartelima čiji je cilj "prokrijumčariti tone kokaina u Sjedinjene Države".

Današnje suđenje trebalo bi početi oko 18 sati (po našem vremenu) u zgradi saveznog suda Sjedinjenih Američkih Država - Daniel Patrick Moynihan na Manhattanu.