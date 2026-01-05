FREEMAIL
RASPISAN NATJEČAJ /

HZZO kreće u potragu za novim ravnateljem i zamjenikom

HZZO kreće u potragu za novim ravnateljem i zamjenikom
Foto: Luka Antunac/pixsell

Za poziciju ravnatelja mogu se prijaviti kandidati s diplomskim sveučilišnim studijem pravnog, ekonomskog ili zdravstvenog smjera te najmanje pet godina iskustva u upravljanju

5.1.2026.
13:59
danas.hr
Luka Antunac/pixsell
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) otvorio je natječaje za imenovanje ravnatelja i njegovog zamjenika, nakon što je u studenom razriješen dosadašnji ravnatelj Lucian Vukelić. Do imenovanja novih čelnika, Zavod vodi vršitelj dužnosti ravnatelja Hrvoje Šušković.

Natječaji su objavljeni 2. siječnja u Narodnim novinama i na službenim stranicama HZZO-a, temeljem odluke Upravnog vijeća. Za poziciju ravnatelja mogu se prijaviti kandidati s diplomskim sveučilišnim studijem pravnog, ekonomskog ili zdravstvenog smjera te najmanje pet godina iskustva u upravljanju. Uz prijavu, kandidati moraju priložiti i program rada za mandatno razdoblje.

Isto tako, raspisan je natječaj za zamjenika ravnatelja. Kandidati moraju ispunjavati iste uvjete obrazovanja i iskustva, ali nije potrebno priložiti program rada.

Mandat ravnatelja i zamjenika traje četiri godine, a imenovanje obavlja Vlada na prijedlog ministra zdravstva. Prijave se primaju osam dana od objave natječaja, a kandidati će rezultate saznati unutar 45 dana od isteka roka za prijavu.

