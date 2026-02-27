Velika potraga za Marom: Uključio se HGSS, dronovi u zraku, pretražuje se i rijeka

Međimurska policija i Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) tragaju za 66-godišnjom Marom Jurić, koja je nestala u četvrtak na području Murskog Središća.

Visoka je 170 centimetara, ima crnu kosu i smeđe oči te ovalno lice. U trenutku nestanka nosila je crnu jaknu, sivo-bijele tajice i crne čizme.

Također nosi naočale.

Njezin nestanak prijavljen je jučer, a policija je potragu proširila na više lokacija u Murskom Središću i okolici, kao i na rijeku Muru i obalu.

"U potrazi se koriste svi raspoloživi ljudski i tehnički resursi, uključujući bespilotne letjelice (dronove), dok u pretraživanju terena sudjeluju i potražni psi", navode iz međimurske policije.

Policija moli građane koji imaju bilo kakve informacije da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije mogu poslati i na mail nestali@nestali.hr.

