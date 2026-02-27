FREEMAIL
POLICIJA OBJAVILA APEL /

Velika potraga za Marom: Uključio se HGSS, dronovi u zraku, pretražuje se i rijeka

Velika potraga za Marom: Uključio se HGSS, dronovi u zraku, pretražuje se i rijeka
Foto: Nestali.hr

Mara Jurić ima 66 godina i nestala je na području Murskog Središća. U trenutku nestanka nosila je crnu jaknu, sivo-bijele tajice i crne čizme

27.2.2026.
10:11
Dunja Stanković
Nestali.hr
Međimurska policija i Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) tragaju za 66-godišnjom Marom Jurić, koja je nestala u četvrtak na području Murskog Središća. 

Visoka je 170 centimetara, ima crnu kosu i smeđe oči te ovalno lice. U trenutku nestanka nosila je crnu jaknu, sivo-bijele tajice i crne čizme. 

Također nosi naočale. 

Njezin nestanak prijavljen je jučer, a policija je potragu proširila na više lokacija u Murskom Središću i okolici, kao i na rijeku Muru i obalu. 

"U potrazi se koriste svi raspoloživi ljudski i tehnički resursi, uključujući bespilotne letjelice (dronove), dok u pretraživanju terena sudjeluju i potražni psi", navode iz međimurske policije. 

Policija moli građane koji imaju bilo kakve informacije da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije mogu poslati i na mail nestali@nestali.hr. 

