Snijeg zameo Hrvatsku, uvjeti postaju stvarno ozbiljni: 'Nije skoro ovako bilo padalo'

OPREZNO NA CESTAMA! /

Snijeg pada u većem dijelu unutrašnjosti, sjevernom Jadranu te osobito u gorskim predjelima što stvara probleme u prometu. Kod Svetog Roka jutros oko 2 sata prevrnuo se kamion koji se potom zapalio, zbog čega je autocesta na tom dijelu bila zatvorena do 10 sati.

Većina Hrvatske je pod žutim meteoalarmom, a dubrovačka regija i velebitski kanal pod narančastim. Najviše snijega jutros u 7 sati bilo je u Račinovcima, u Vukovarsko- srijemskoj županiji, čak 40 centimetara. Evo što kažu snježni rekorderi iz Slavonije.

"Nije skoro ovako bilo padalo. Malo pada pa se otopi, ali ovako dugo nije pao snijeg", kaže Željka Azapović iz Račinovaca. Cijeli dan i cijelu noć padao je snijeg u ovom mjestu, kaže Kata Jančec. "Sinoć sam lopatala oko 10 sati, a jutros sam se ubila čisteći. Po noći je još napadalo jedno 30ak centimetara", kaže.

"Volim snijeg, stajala bi napolju kad pada i nek pada na mene, nek sam mala, nek me zatrpa", kaže Pepa Maroševac iz Račinovaca.

Upozorenje vozačima

Državni hidrometeorološki zavod izdao je posebno priopćenje - očekuju vrlo nepovoljne vremenske uvjete sve do četvrtka. Upozoravaju na obilan snijeg na kopnu, kišu na obali i olujan vjetar. Na puno veći snijeg odavno su naviknuli u Lici, no tamo svejedno šalju upozorenje vozačima.

"Na ličkim cestama uglavnom su zimski uvjeti za vožnju. Na snazi je zabrana za prvu i drugu skupinu vozila na Jadranskoj magistrali. Sve je prohodno, ali apeliram na vozače da ne idu na put bez zimske opreme i da prate obavijesti HAK-a, a za ostalo ćemo se mi pobrinuti da ceste budu prohodne", kazao je direktor Lika cesta, Joso Vrkljan.

Uživo iz Delnica za RTL Danas javio se reporter Boris Mišević s novim informacijama o snježnim prometnicama.

"Uvjeti za vožnju postaju stvarno ozbiljni. Jučer je bila sasvim druga priča. Prema nekim prognozama ne bi trebalo pasti 50 centimetara snijega, nego nekih 20-30 što će na postojeći snijeg donijeti pravu zimsku idilu. Izazovna za vozače je i poledica koja se stvorila na cestama. No gradske službe ovdje imaju 20 ralica. Oko Delnica i Gorskog kotara očišćeno je 120 kilometara cesta", kazao je. Više doznajte u video prilogu.