Rekordna izlaznost na izborima u povijesnom danu za Dinamo: 'I taj dan je došao!'

U Dinamu su održani prvi demokratski izbori. Članovi kluba birali su članove vrhovnih tijela u klubu, a budući da je kandidacijska lista samo jedna, već se zna i pobjednik.

Spomenutu listu čine članovi Dinamovog proljeća, grupacije koja je pobijedila i na izborima 2024. godine, održanim po starom statutu, a Dinamo se na službenim stranicama pohvalio prvim demokratskim izborima i objavio službenu statistiku o izlaznosti. Svoje glasačko pravo iskoristilo je nešto više od četvrtine članova kluba. Preciznije, glasalo je 7512 od 28.215 članova, odnosno 27 posto glasača.

"I taj dan je došao! Dinamov dan, dan svih nas koji ga volimo i poštujemo! Hvala našim plavim članovima, vašim ste glasom ispisali ovaj povijesni dan. Hvala svima koji su se godinama borili da se ovaj dan dogodi, on nema cijenu. Ostvarili ste, ostvarili smo snove generacija. Rekordna izlaznost na izborima znak je buđenja Dinamovog puka i novi početak našeg Kluba. Članovi su po prvi put u potpunosti demokratski izabrali cijelu Skupštinu i potvrdili da Dinamo pripada svom plavom narodu. Hvala na podršci koju ste pružili kandidatima na listi i povjerenicima Kluba, ali i vrijednostima koje ste s ovako velikom izlaznosti podržali za još veći, snažniji i ponosniji Dinamo. Nova, plava proljeća su pred nama!", napisali su iz Dinama.

