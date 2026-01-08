Mladi Finac eksplodirao u svijetu skijanja: Iza sve stoje srpski stručnjaci

Početak 2026. godine donosi uzbuđenja u svijetu zimskih sportova, a u alpskom skijanju glavnu priču piše 22-godišnji Finc Eduard Hallberg.

Mladi slalomaš u rekordnom je roku od “običnog” natjecatelja postao hit sezone. Nakon trećeg mjesta u Leviju i senzacionalnog drugog mjesta na noćnom slalomu u Madonni di Campiglio, Haalberg je već među 15 najboljih slalomaša svijeta, unatoč startnom broju 21.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ogromnu zaslugu za njegov uspjeh imaju treneri iz Srbije, Damjan Vesović i Nemanja Ignjatović, koji ga prate posljednje dvije sezone, uz Slovenaca Aleša Gorzu. Dok Srbija trenutno nema aktivnog natjecatelja u Svjetskom kupu, njihov dvojac radi čuda, o Haalbergu pišu svi svjetski mediji: “Skijaško čudo sa sjevera”, “Nova zvijezda svjetskog slaloma” i slično.

Pred mladim Fincem su novi izazovi u siječnju, a mnogi ga već vide kao nasljednika legendarnog Kallea Palandera. Finska napokon ima skijaša koji može obilježiti novu dekadu bijelih staza.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski rukometaši u četvrtak igraju protiv Njemačke u zagrebačkoj Areni