Kristijan Golubović ukrao nakit partnerici Kristini: 'Možete li zamisliti to'

Nakon što je srpski Kurir objavio kako je 55-godišnji Kristijan Golubović, srpski MMA borac i medijska ličnost, udaljen iz stana na beogradskom Voždovcu nakon incidenta u obitelji te kako mu je policija u Beogradu ovog utorka izrekla hitne mjere udaljavanja iz stana te zabranu prilaska i komunikacije s partnericom Kristinom Spalević, srpski Kurir sada donosi i novu priču.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Naime, prema objavi s Instagrama Kristine Spalević, Golubović je navodno iz stana iz kojeg je udaljen uzeo sve vrijedne stvari.

Kako tvrdi, nije željela javno komentirati čitav slučaj, no odlučila je ne odustati od sudskog postupka u kojem se njezinom donedavnom partneru sudi za sve što je Kristila "trpila sve ove godine".

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Ipak, s javnosti i pratiteljima na društvenim mrežama podijelila je što joj se dogodilo, a sve je prenio i Kurir.

"Vrhunac se događa sada kada sam krenula izaći. Htjela sam uzeti naočale i nakit koji sam inače kupila na rate. Zapravo nisam ni otplatila još taj nakit, uzela sam preko njegove prijateljice i vidim da je on dok sam ja davala izjavu policiji, kad je spakirao svoje stvari, spakirao je i moj nakit. Možete li zamisliti to. Znači, ovo sam stvarno morala podijeliti sa vama. Znači žene dobro gledajte", napisala je Kristina otkrivši kako je ostala bez vrijednih stvari.

Kristina je zatim objasnila kako ima i dokaze da je samostalno plaćala rate za otuđeni nakit, i to od suradnja na Instagramu.

"Sam je rekao da nisam sposobna uzdržavati djecu s plaćom od 1.000 eura. U pravu je, morat ću naći posao, to mi nije problem. Ali budući da nemam dovoljno za djecu, neću imati dovoljno ni za stvari koje sam možda htjela sada prodati ili vratiti, a koje nisam koristila, ali to neću moći", zaključila je Kristina koja je naposlijetku otkrila kako će joj stvari biti vraćene.

Podsjetimo, Kristina je nedavno priznala da je prvi posao pronašla još kao tinejdžerica jer je morala roditeljima pomoći uzdržavati obitelj i brata koji ima cerebralnu paralizu. Odnos nje i Golubovića već je neko vrijeme u fokusu javnosti, posebice otkako je Spalević potvrdila kako je napustila Golubovića te u javnosti je progovorila i o problemima u njihovoj vezi, uključujući i njegovo kockanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Kome ide zlatni kipić? Filmska kritičarka: 'Vodi se mrtva trka između dva filma'