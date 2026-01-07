Kolega ima veliki zaostatak i sve je dalje od vrha, u akciji još 3 Hrvata: Finac napravio senzaciju

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić odlučio je propustiti slalom za Svjetski kup koji će u srijedu biti održan u talijanskoj Madonni di Campiglio, jer ga je iscrpila višednevne bolest te se želi oporaviti do veleslaloma i slaloma u švicarskom Adelbodenu (10. i 11. siječanja).

U Madonni di Campiglio vozit će Samuel Kolega s brojem 14. To je povratak Kolege na stazu kojoj je prije godinu dana ostvario najbolji rezultat u karijeri, osvajanje trećeg mjesta. Istok Rodeš ima broj 31, a preostala dvojica mladih hrvatskih reprezentativaca su pri kraju startne liste: 23-godišnji Tvrtko Ljutić ima broj 69, a 22-godišnji Roko Begović će na debiju u Svjetskom kupu nositi broj 70.

UŽIVO

Kolega je 20., preskočio ga je Strolz

Laurie Taylor 10. sa 65 stotinki zaostatka, Kolega je 19.

Michael Matt je 14., Kolega pao na 18. mjesto

Sjajni Finac Eduard Hallberg startao 21. i preuzeo vodstvo sa 16 stotinki bržim vremenom od Noela, Kolega pao na 16. mjesto

Kolega pao na 15. mjesto, prestigli su ga Armand Marchant i Daniel Yule

Alex Vinatzer pogriješio i ostao bez plasmana

Marco Schwarz je 15, jedno mjesto ispod Kolege

Švicrac Tanguy Nef preuzeo vodstvo, bio je sedam stotinki brži od Noela

Samuel kolega nije uspio doći blizu vrha, sa zaostatkom od 1.14 sekundi zauzeo je 12. mjesto

Albert Popov peti s istim zaostatkom od 18 stotinki kao i Strasser, sada će voziti Kolega

Linus Strasser stiže na peto mjesto sa zaostatkom od 18 stotinki

Nije dugo Rassat bio sedmi, sada je to mjesto preuzeo Manuel Feller s 52 stotinke zaostatka

Paco Rassat preuzeo sedmo mjesto

Steven Amiez završava kao peti s 29 stotinki zaostatka

Dave Ryding zauzeo sedmo mjesto sa 1.78 sekundi zaostatka za vodećim

Loic Meillard je šesti sa 64 stotinke zaostatka

Clement Noel iz Francuske je novi vodeći, imao je šest stotinki bolje vrijeme od Kristoffersona

Henrik Kristoffersen preuzeo vodstvo s vremenom 50.58

Atle Lie McGrath preuzeo drugo mjesto, mjegov zaostatak za Huganom je samo tri stotinke

Lucas Pinheiro Braathen je drugi s 33 stotinke zaostatka za Hauganom

Fabio Gstrein je odustao nakon velike pogreške

Timon Haugan je startao prvi na ledenoj stazi i vožnju završio s vremenom 50.61

Prva vožnja je u tijeku

