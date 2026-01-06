Zrinka Ljutić doživjela veliki udarac: Ovom se nije nadala na početku sezone

Zrinka Ljutić, najbolja hrvatska skijašica, aktualna vlasnica Malog kristalnog globusa u slalomu, ove zime prolazi kroz daleko izazovniji period nego u istom dijelu prošle sezone, kada je već u prvim slalomima jasno pokazala da pripada samom svjetskom vrhu i kad je bilo jasno da bi Zrinka mogla ostvariti, kreirati, nešto veliko, značajno. Tada je bila iznimno stabilna, s rijetkim pogreškama i stalnim ulascima među najbolje, što joj je omogućilo borbu za vrh poretka i, na kraju, osvajanje trofeja u slalomu.

Slalom izvor problema

Ovosezonska skijaška "krvna slika" Zrinke Ljutić zasad je bitno drugačija. Slalom, disciplina koja je njezina specijalnosti i u kojoj je Zrinka Ljutić najbolja, pretvorio se u izvor problema i za sad u razočaranje. Od šest nastupa, samo je dvaput završila među osvajačicama bodova i to ne na postolju. Zrinka se morala zadovoljiti šestim mjestom u finskom Leviju i osmim u austrijskom Semmeringu.

U preostalim utrkama, uključujući i Kranjsku Goru, nije uspjela doći do cilja, a čak tri puta ispala je već u prvoj vožnji. Prošle sezone u ovom dijelu zime takvi scenariji bili su iznimka, a ne pravilo.

Posebno simboličan bio je nastup u Kranjskoj Gori, stazi na kojoj je lani ostvarila jednu od najvećih pobjeda u karijeri. Ove zime ondje nije završila ni prvu vožnju, što je dodatno naglasilo koliko se slalomski kontinuitet poremetio...

Posljedica takvih rezultata vidljiva je i u poretku. Za razliku od prošle sezone, kada je bila sigurna članica prve jakosne skupine, Ljutić je sada ispala iz elitnih sedam slalomašica. U Flachauu će tako startati s brojem između 8 i 15, što donosi teže uvjete, ali i jasnu poruku da je sezona ušla u fazu traženja ponovnog oslonca. No, ne treba sad niti očajavati, raditi dramu što je Zrinka Ljutić ispala iz prve jakosne skupine, kruga onih slalomašica koje kreću prve. Zrinka se sa dva do tri dobra rezultata vraća među najbolje. Što je dobar rezultat? TOP 5. Postolje bi za Zrinku bio povratak starim navikama u slalomu i sjajan rezultat.

Veleslalom kao stabilna baza

Za razliku od slaloma, veleslalom potvrđuje da forma Zrinke Ljutić nije nestala. U svih pet utrka ove sezone Ljutić je osvajala bodove, što je ujedno i najveća razlika u odnosu na prošlu godinu, kada je slalom bio apsolutni fokus, a veleslalom tek nadogradnja. Ove zime upravo veleslalom postaje stabilna baza i pokazatelj da je problem prije svega tehničko-psihološke prirode, a ne rezultat pada ukupne razine skijanja.

U usporedbi s prošlom sezonom, sada je očito da se Zrinka nalazi u drukčijoj ulozi. Više ne dolazi kao iznenađenje, već kao braniteljica trofeja i jedna od najeksponiranijih skijašica u karavani. U olimpijskoj sezoni takav teret dodatno se osjeća, osobito za 21-godišnju sportašicu.

Utrke koje slijede

Svjetski kup

Prema aktualnom kalendaru Svjetskog kupa, Zrinku Ljutić u nastavku zime očekuju ključni nastupi u obje tehničke discipline:

Flachau – slalom (13. siječnja)

Jasná – slalom

Kronplatz – veleslalom

Soldeu/Andorra – slalom i veleslalom

Åre – slalom

Finale Svjetskog kupa – slalom i veleslalom (ovisno o plasmanu)

Upravo će utrke u siječnju i veljači biti presudne za povratak sigurnosti u slalomu i definiranje ambicija u završnici sezone.

Zimske olimpijske igre Milano – Cortina 2026

Na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji Zrinka Ljutić je planirana kao jedna od glavnih hrvatskih uzdanica u tehničkim disciplinama. Program za nju uključuje:

Veleslalom – Cortina d’Ampezzo

Slalom – Cortina d’Ampezzo

Kombinacija/ekipni nastup (ovisno o konačnoj odluci stručnog stožera)

Olimpijske utrke održavaju se u drugoj polovici veljače 2026., a upravo stabilizacija slaloma u mjesecima koji slijede bit će ključna kako bi Ljutić u Cortinu stigla s jasnim samopouzdanjem i realnim ambicijama.

