'Igor Grozni': Tako su Englezi nazvali Tudora, on prekinuo intervju: 'O tome ne pričam'

"Igor Grozni! Razbijeni Tottenham mora prihvatiti da Igor Tudor mora otići ako žele ostati u ligi". Ovaj oštar naslov dao je engleski The Mirror nakon što je Tottenham u ponedjeljak izgubio od Palacea 3:1 na domaćem terenu i ostao samo bod iznad opasne zone.

To je bio treći poraz u nizu za Tudora otkako je sjeo na klupu sjevernolondonskog kluba. Tottenham je poveo u 34. minuti pogotkom Dominica Solankea, no samo tri minute kasnije ostao je bez Mickyja van de Vena, koji je dobio crveni karton. Ismaïla Sarr potom je izjednačio iz kaznenog udarca, a u sudačkoj nadoknadi prvog dijela gosti su dovršili preokret. Prvo je u 46. minuti zabio Jørgen Strand Larsen, a zatim je Sarr u 52. minuti postavio konačnih 1:3.

Tudor je pažnju na sebe privukao i nakon meča davajući izjavu za engleski TNT Sport. Splićanin odbija priznati da je Tottenham pod pritiskom ispadanja. "Moramo prestati pričati o pritisku. To nije tema o kojoj ću govoriti", rekao je Tudor pa prekinuo pitanje engleskog novinara: "Neću više razgovarati o pritisku" i tako prekinuo intervju.

