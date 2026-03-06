Zar i ti, Melania? Nakon Trumpa, i gospođa Trump posve promašila nijansu pudera

Kako je Melania Trump ranije i najavila da će se u drugom predsjedničkom mandatu biti posvećenija politici i javnom djelovanju, u ponedjeljak je ispisala povijest!

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država ušla je u povijest predsjedavajući sjednicom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u New Yorku, čime je postala prva supruga svjetskog vođe koja je preuzela tu prestižnu ulogu.

Sjednica je održana na temu sukoba na Bliskom istoku s posebnim naglaskom na djecu, tehnologiju i obrazovanje u sukobima. Međutim, iako je riječ o jednom od najvećih Melanijinih političkih istupa, pozornost je, očekivano, privukla Melanijina vanjština.

Foto: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Pr/Shutterstock Editorial/Profimedia

Melania je tako odabrala tamnosivi kostim francuske modne kuće Dior te sve upotpunila crnim salonkama špic završetka.

Foto: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Pr/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ipak, ni elegantna kombinacija ni vrtoglavo visoke potpetice nisu uspjele odvratiti pozornost od činjenice da je u licu izgledala neobično narančasto. Odabir pudera mnoge je podsjetio na nijansu koju nerijetko nosi i sam Donald Trump.

Američkog predsjednika Trumpa društvene mreže već godinama "napadaju" zbog narančastog tena, a koji je objašnjen kao rezultat Trumpove kožne bolesti, ali i krema s efektom samotamnjenja koje američki predsjednik koristi.

