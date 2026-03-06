Zar i ti, Melania? Nakon Trumpa, i gospođa Trump posve promašila nijansu pudera
Prva dama Amerike predsjedavala je sjednicom "Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda" u New Yorku, a mnogi su pokrenuli nagađanja o njezinoj narančastoj boji tena
Kako je Melania Trump ranije i najavila da će se u drugom predsjedničkom mandatu biti posvećenija politici i javnom djelovanju, u ponedjeljak je ispisala povijest!
Prva dama Sjedinjenih Američkih Država ušla je u povijest predsjedavajući sjednicom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u New Yorku, čime je postala prva supruga svjetskog vođe koja je preuzela tu prestižnu ulogu.
Sjednica je održana na temu sukoba na Bliskom istoku s posebnim naglaskom na djecu, tehnologiju i obrazovanje u sukobima. Međutim, iako je riječ o jednom od najvećih Melanijinih političkih istupa, pozornost je, očekivano, privukla Melanijina vanjština.
Melania je tako odabrala tamnosivi kostim francuske modne kuće Dior te sve upotpunila crnim salonkama špic završetka.
Ipak, ni elegantna kombinacija ni vrtoglavo visoke potpetice nisu uspjele odvratiti pozornost od činjenice da je u licu izgledala neobično narančasto. Odabir pudera mnoge je podsjetio na nijansu koju nerijetko nosi i sam Donald Trump.
Američkog predsjednika Trumpa društvene mreže već godinama "napadaju" zbog narančastog tena, a koji je objašnjen kao rezultat Trumpove kožne bolesti, ali i krema s efektom samotamnjenja koje američki predsjednik koristi.
