Snimka iz Ovalnog ureda zapalila mreže: Pastori položili ruke na Trumpa i molili za rat...

Evangelički vođe okupili su se u četvrtak, 5. ožujka, oko američkog predsjednika Donalda Trumpa u Ovalnom uredu i molili se za njega i za uspjeh SAD-a u ratu protiv Irana.

Vrijeme za fotografiranje i molitvu organizirala je Paula White Cain, voditeljica Ureda za vjeru Bijele kuće i televizijska propovjednica za zdravlje i bogatstvo poznata po svojim kontroverznim pristupima prikupljanju sredstava.

Videozapis koji je u četvrtak objavila Bijela kuća, a koji su drugi podijelili na društvenim mrežama, prikazuje 20 ljudi okupljenih oko Trumpa, koji sjedi za Resolute Deskom (predsjednički stol). Među okupljenima bio je Cain; Robert Jeffress iz Prve baptističke crkve u Dallasu, Ralph Reed iz Koalicije za vjeru i slobodu i Gary Bauer iz Vijeća za obiteljska istraživanja.

Tom Mullins iz Palm Beach Gardensa na Floridi predvodio je molitvu. On je osnivač i pastor Christ Fellowshipa, crkve koja okuplja 30.000 ljudi diljem Južne Floride.

Moleći se Bogu u ime Trumpa, Mullins je rekao: "Molim se za tvoju milost i tvoju zaštitu nad njim. Molim se za tvoju milost i tvoju zaštitu nad našim vojnicima i svim našim muškarcima i ženama koji služe u našim oružanim snagama. I oče, samo se molimo da nastaviš davati našem predsjedniku snagu koja mu je potrebna da vodi našu naciju dok se vraćamo jednoj naciji pod Bogom."

Nate Schatzline, član Zastupničkog doma Teksasa i vođa crkve Mercy Culture u Fort Worthu u Teksasu, također je bio među prisutnima. Na X-u je objavio: "Kakva čast moliti se za predsjednika danas u Ovalnom uredu dok se vjerski vođe iz cijele Amerike obvezuju mobilizirati Crkvu kako bi u Ameriku donijeli preporod i reformaciju! Predsjednik Trump učinio je više za vjersku zajednicu, za nerođene, za sljedeću generaciju i za vjersku slobodu nego bilo koji drugi predsjednik u povijesti SAD-a! Uz vas smo, predsjedniče Trump!"

Također je zahvalio Whiteu "što je vjerno vodio Ured za vjeru Bijele kuće i borio se za vjersku slobodu svaki dan!"

Zahvalni predsjedniku

Ralph Reed iz Koalicije za vjeru i slobodu prikazao je molitveni sastanak kao i traženje Božje podrške američkim trupama u njihovim napadima na Iran: "Zahvalan sam predsjedniku Trumpu na njegovoj hrabroj odluci da napadne teroristički režim u Iranu. Počašćen sam moliti se za njega i naše oružane snage u Bijeloj kući. Neka Bog podari pobjedu i slobodu iranskom narodu."

Samuel Rodriguez, predsjednik Nacionalne konferencije hispanskih kršćanskih vođa, također je bio prisutan. Na X je napisao: "Imao sam privilegiju pridružiti se skupini vjerskih vođa u Ovalnom uredu kako bih se molio s predsjednikom Sjedinjenih Država i za njega u trenutku značajne odgovornosti za našu naciju i svijet. ... Molili smo se za mudrost, zaštitu i Božje vodstvo dok vodi tijekom važnog trenutka u globalnim poslovima."

„Ono što je ovaj trenutak učinilo posebno značajnim bio je kontekst u kojem se dogodio. Dok predsjednik nastavlja služiti kao vrhovni zapovjednik tijekom Operacije Epski bijes, s američkim snagama koje ciljaju infrastrukturu i raketne kapacitete iranskog režima, Ovalni ured bio je otvoren za molitvu. Čak i usred globalnog sukoba i ogromne odgovornosti, zastali smo kako bismo potražili Božju mudrost i zaštitu. Vodstvo na najvišoj razini zahtijeva poniznost, razboritost i ovisnost o Bogu."

