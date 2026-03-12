Šamar, poljubac s bratom i ispadanje bradavice: Ovo su najskandalozniji trenuci s Oscara

Uoči 98. dodjele Oscara u Dolby Theatreu, koju ćete moći uživo pratiti na Net.hr-u, prisjetili smo se najvećih kontroverzi koje su obilježile ovu prestižnu filmsku nagradu. Tijekom godina, dodjele su imale trenutke šoka, humora, ali i ozbiljnih incidenata koji su šokirali publiku i gledatelje diljem svijeta.

Šamar na dodjeli: Will Smith i Chris Rock

Na 94. dodjeli Oscara dogodila se drama koju nitko nije mogao predvidjeti. Chris Rock, prezentirajući nagradu, komentirao je kosu Jade Pinkett-Smith, usporedivši je s "G.I. Jane". To nije sjelo njenom suprugu, Willu Smithu, koji je odmah izišao na pozornicu i udario komičara. Incident je izazvao lavinu komentara i ostao zabilježen kao jedan od najkontroverznijih trenutaka u povijesti Oscara.

Proglašenje krivog pobjednika: La La Land vs. Moonlight

2017. godine publika i gledatelji bili su u šoku kad su Faye Dunaway i Warren Beatty proglasili La La Land najboljim filmom, iako je stvarni pobjednik bio Moonlight. Ekipa La La Landa morala je s tugom predati nagradu, a trenutak je postao legendaran u filmskoj povijesti.

Marlon Brando i Sacheen Littlefeather

1973. godine Marlon Brando nije želio primiti Oscara za film Kum zbog lošeg tretmana američkih starosjedilaca u Hollywoodu. Umjesto njega, na pozornicu je poslao Sacheen Littlefeather, koja je održala govor o nepravednom tretmanu. Sedam mjeseci kasnije Littlefeather je iskoristila medijsku pažnju i pozirala za Playboy.

Goli muškarac na pozornici: David Niven i Elizabeth Taylor

Godinu dana kasnije, na dodjeli 1974. godine, David Niven najavljivao je Elizabeth Taylor kada je na pozornicu utrčao potpuno goli muškarac s mirovnim znakom u rukama. Niven je ostao smiren i hladnokrvno komentirao situaciju, ujedno ušavši u povijest Oscara.

Pornografski skandal i Disney tužba

1989. godine, tijekom nastupa Roberta Lowea i dvije djevojke, jedna od njih imala je samo 16 godina. Lowe je pjevao Proud Mary, a djevojke su bile u kostimima koji su pripadali Disneyju. Rezultat? Tužba protiv Lowea zbog nedopuštenog korištenja likova.

Trey Parker i Matt Stone u haljinama

2000. godine autori South Parka pojavili su se na dodjeli u haljinama s dubokim dekolteima, želeći odati počast Gwyneth Paltrow i Jennifer Lopez. Priznali su kasnije da su cijelu dodjelu pratili pod utjecajem nedopuštenih supstanci.

Angelina Jolie i brat James Haven

Na istoj dodjeli, Angelina Jolie izazvala je medijsku buru ljubeći svog brata Jamesa Havena. "Trenutno sam jako zaljubljena u svog brata", izjavila je nakon što je osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu u filmu Prekinuta mladost.

Incident s Hugh Jackmanom i Beyonce

Jackman je 2014. godine tijekom počasti mjuziklima nakon uspjeha Mamma Mia! previše nagnuo Beyonce, a pjevačici je pred kamerama ispala bradavica, što je izazvalo niz šokiranih reakcija.

Michael Moore i politika uživo

2003. godine dokumentarist Michael Moore iskoristio je dodjelu da napadne Georgea W. Busha, nazivajući ga "lažnim predsjednikom" i kritizirajući rat u Iraku. Publika je zviždala, a orkestar je prekidao Mooreove izjave.

Roman Polanski i poljubac Adriana Brodyja

Roman Polanski, koji je desetljećima u bijegu zbog optužbi za silovanje maloljetnice, 2003. godine nije mogao prisustvovati dodjeli na kojoj je njegov film Pijanist osvojio Oscara za najbolji film. Adrian Brody, dobitnik nagrade za najbolju mušku ulogu, toliko se zanio da je poljubio Halle Berry u usta pred kamerama.

Alice Brady i izgubljeni kipić

1937. godine, Alice Brady osvojila je Oscara za najbolju sporednu glumicu, no slomila je gležanj i netko drugi preuzeo je kipić. Nikad se nije saznalo tko je primio nagradu, a kipić nikada nije pronađen.

Hattie McDaniel i segregacija

Tri godine kasnije, Hattie McDaniel postala je prva afroamerička dobitnica Oscara za ulogu u filmu Zameo ih vjetar. Iako je smjela prisustvovati dodjeli, nije joj bilo dopušteno sjediti za stolom s bijelim kolegama.

Sydney Poitier i poljubac Ann Bancroft

1964. godine Sydney Poitier postao je prvi crnac koji je osvojio Oscara za najbolju mušku ulogu. Tijekom uručenja nagrade, Ann Bancroft ga je poljubila u obraz, izazvavši pravi skandal u Hollywoodu.

