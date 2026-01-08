Ispod Londona leži zlato Venezuele i nitko do njega ne može: Novi zaplet zbog Madura!

Otmica i uhićenje venezuelanskog čelnika Nicolása Madura, ponovno je otvorilo pitanje - tko kontrolira državne rezerve koje se drže u Velikoj Britaniji, točnije venezuelansko zlato goleme vrijednosti?

Duboko ispod londonskih ulica, tisućama kilometara od Caracasa, milijarde dolara vrijedne zlatne rezerve čuvaju se u Bank of England.

Nakon svrgavanja Madura, globalna pozornost uglavnom je usmjerena na njihovo ogromno naftno bogatstvo. Međutim, Venezuela također ima značajne zalihe zlata – uključujući zlatne poluge vrijedne najmanje 1,95 milijardi dolara (1,67 milijarde eura) zamrznute u Velikoj Britaniji, objavio je The Guardian.

Zlatne poluge godinama su predmet sukoba na londonskim sudovima.

Venezuela ima oko 31 tonu zlata pohranjenog u trezorima u ulici Threadneedle, što je ekvivalentno oko 15 posto ukupnih deviznih rezervi.

Zlato vrijedno milijarde dolara

Sudski dokumenti Ujedinjenog Kraljevstva procijenili su vrijednost u 2020. na oko 1,95 milijardi dolara ili 1,67 milijardi eura. Međutim, cijena zlata se od tada više nego udvostručila, što znači da poluge vjerojatno vrijede znatno više.

Čuvano u Londonu od 1980-ih, praksa vlada da pohranjuju zlatne poluge u Britaniji nije neobična: Banka drži oko 400.000 poluga u ime vlada i institucija diljem svijeta, kao drugo najveće globalno skladište nakon njujorških Federalnih rezervi.

Međutim, od 2018. Caracasu je onemogućena repatrijacija zlata i to kako bi se napravio pritisa na Madura, nakon spornog ishoda predsjedničkih izbora u Venezueli te godine. Dodatno, i Donald Trump je Venezueli nametnuo sankcije.

Britanija, zajedno s desecima drugih zemalja, nije priznala Madura kao legitimnog vođu zemlje. Oporba je pozivala Banku da ne da novac.

Memoari bivšeg Trumpovog savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona kasnije su otkrili da je britansko Ministarstvo vanjskih poslova pristalo blokirati transfer zlata na zahtjev SAD-a.

Venezuela je 2020. godine tužila londonski sud kako bi vratila zlato, a Madurova vlada tvrdila je da joj je potreban novac za odgovor na pandemiju.

Pravna bitka se zakomplicirala nakon što je britanska vlada formalno priznala oporbenog Juana Guaidóa za privremenog šefa države.

Delcy Rodríguez: 'To je pirastvo'

Privremena čelnica Venezuele nakon Madurovog svrgavanja, Delcy Rodríguez, ranije je odbijanje Banke da vrati zlatne poluge nazvala "očiglednim piratstvom"tijekom svog mandata kao Madurove potpredsjednice.

Ona je 2020. bila upletena u skandal u Španjolskoj koji je postao poznat kao "Delcygate" i koji je uključivao navodnu prodaju zlatnih poluga vrijednih 68 milijuna dolara, nakon tajnog leta u Madrid kako bi se sastala sa španjolskim ministrom prometa unatoč zabrani putovanja u EU.

Dok je Rodriguez zauzela pomirljiv stav od Madurovog uhićenja, nudeći suradnju sa SAD-om, Yvette Cooper, britanska ministrica vanjskih poslova, rekla je u ponedjeljak zastupnicima u Donjem domu da Britanija i dalje ne priznaje službeno venezuelsku vladu jer je „važno da imamo pritisak za prijelaz na demokraciju“.

"Očito postoje neovisne odluke koje Banka Engleske mora donijeti, ali naši su principi održavanje i provođenje stabilnosti te prijelaza na demokraciju, a to je ono što vodi naš pristup priznavanju", rekao je Cooper.

Banka Engleske odbila je dati komentar.

