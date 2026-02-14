Uzdasi, simulirani seks, strast i skandal: Ljubav koja je gorjela i pjesma koja je svijet šokirala

Postoje ljubavne priče koje obilježe jedno razdoblje, ali samo rijetke prerastu u mit. Veza engleske glumice Jane Birkin i francuskog glazbenog genija Sergea Gainsbourga bila je upravo takva – burna, strastvena, destruktivna i nevjerojatno kreativna.

Foto: Pierre Guillaud/afp/profimedia

Njihova romansa, rođena u jeku kulturnih potresa kasnih šezdesetih, pretvorila je Pariz sedamdesetih u njihovu osobnu pozornicu, a svijet u publiku koja nije mogla skrenuti pogled.

Trajala je nešto više od deset godina, ali njezin odjek traje desetljećima. U glazbi, modi, filmu i pop-kulturi, Jane i Serge ostali su simbol vremena kada su se umjetnost i život sudarali bez kočnica, a granice su se rušile pjesmom, skandalom i ljubavlju.

Sudar dvaju svjetova koji nije obećavao ništa

Pariz, 1968. godina. Jane Birkin, plavokosa engleska glumica s neodoljivim razmakom između zuba ima 22 godine i slomljeno srce nakon razvoda od skladatelja Johna Barryja. Ima i malu kćer Kate. Ne govori francuski, nosi pletenu košaru i izgleda kao da je zalutala u grad koji tek treba postati njezin dom. Serge Gainsbourg ima 40 godina, već je legenda – ciničan, alkoholičar, provokator i čovjek uvjeren da ga nitko nikada neće istinski voljeti.

Foto: Hamster Productions/orphee Pro/afp/profimedia

Sreli su se na snimanju filma Slogan. Kemija je, barem u početku, bila – katastrofa. Jane ga je smatrala arogantnim i odbojnim, povjerivši se bratu da radi s “onim groznim Sergeom”. On ju je doživljavao kao još jednu lijepu, površnu glumicu. Razgovarali su slomljenim jezicima, ali se, ironično, savršeno razumjeli.

Foto: Hamster Productions/orphee Pro/afp/profimedia

Prekretnica se dogodila tijekom večere koju je redatelj organizirao kako bi smirio napetosti. Jane je iza Sergeove oholosti prepoznala gotovo bolnu sramežljivost. Kada ju je nespretno pozvao na ples i stao joj na noge, maska je pala. Te večeri Serge je, pijan, zaspao sam u hotelskoj sobi – ali za Jane je to bio početak ljubavi koja će obilježiti njezin život.

Pjesma koja je šokirala svijet

Njihova veza ubrzo je postala javna, a kreativna suradnja eksplodirala je pjesmom koja će ih zauvijek definirati – Je t’aime... moi non plus. Gainsbourg ju je prvotno napisao za Brigitte Bardot, no ona je, u strahu od skandala, zamolila da se nikada ne objavi.

Foto: Hamster Productions/orphee Pro/afp/profimedia

Kada je Jane otpjevala pjesmu, dala joj je novu dimenziju. Njezin djevojački glas, otpjevan oktavu više, u kombinaciji s uzdasima i simuliranim orgazmom, šokirao je svijet. BBC ju je zabranio, Vatikan osudio, brojne radijske postaje odbile su je emitirati. Gainsbourg je hladno komentirao da im je Papa postao “najbolji PR agent”.

Foto: Orphée Arts/hamster Production/afp/profimedia

Unatoč – ili baš zbog – zabrana, pjesma je postala globalni hit i prva strana pjesma na vrhu britanske ljestvice. Jane i Serge postali su ultimativni par skandala.

Boemski život bez kočnica

Njihov dom u Rue de Verneuil postao je legendaran. Živjeli su noću, spavali danju, vraćali se kući u zoru. Strast i kaos bili su njihova svakodnevica.

Foto: Bernard Allemane/afp/profimedia

Jedna od najpoznatijih scena dogodila se u pariškom baru Castel, kada je Jane, bijesna jer joj je Serge prosuo sadržaj pletene košare, gađala ga tortom, a potom se bacila u Seinu. Završilo je, kao i gotovo uvijek – pomirenjem.

U srpnju 1971. rodila se njihova kći Charlotte. Na trenutak se činilo da su pronašli mir. Jane je naučila francuski, postala ozbiljna pjevačica i muza. No iza kulisa, Sergeovo samouništenje nije prestajalo.

Foto: Marc Simon/akg-images/profimedia

Ljubav koja nije bila dovoljna

Alkoholizam je postajao sve razorniji. Sergeova ljubomora i nesigurnost pretvarale su se u okrutnost. Jane je ostajala – zbog ljubavi, zbog djece, zbog nade. Dvanaest godina.

Foto: Marc Simon/akg-images/profimedia

Na kraju je tiho otišla. Imala je 34 godine i iza sebe najbolje godine provedene voleći čovjeka koji nije mogao prestati uništavati sebe. Ipak, njihov odnos nije završio. Ostali su bliski prijatelji do njegove smrti 1991. godine. Javljala mu se usred noći, bila uz njega kad nitko drugi nije.

Kada je Serge umro, rekla je da je njezin svijet uronio u “tišinu i tamu”.

Nasljeđe koje živi

Njihova kći Charlotte postala je velika umjetnica, spoj Janeine gracioznosti i Sergeove melankolije. Janeina košara inspirirala je legendarnu Birkin torbu. A pjesma koja je nekoć bila zabranjena danas se pušta na svadbama.

Jane Birkin umrla je 16. srpnja 2023. godine u Parizu. Nadživjela je Sergea 32 godine, ali ga je, kako je sama rekla, oplakivala od trenutka kada ga je morala napustiti.

Pogledajte video: Nina Violić kod Mojmire o golotinji, fašizmu i 'kazališnom filmu uživo': 'Jedino je ljubav bitna'