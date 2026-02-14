Dragovoljno predao 35 grama kokaina iz vozila, ali prava zaliha je pronađena u stanu

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Sumnja se da je osumnjičeni, protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na zasada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavio veće količine kokaina kojeg je potom prevozio u svom automobilu te skrivao u stanu na području Peščenice, izvijestili su iz PU zagrebačke.

Naime, u četvrtak oko 14.20 sati policija je u Ulici kralja Zvonimira u Zagrebu zaustavila Volkswagen automobil zagrebačkih registracija kojim je upravljao 33-godišnjak.

Za vrijeme nadzora vozila i vozača te provjere identiteta 33-godišnji je vozač policijskim službenicima dragovoljno predao četiri plastične vrećice ispunjene kokainom ukupne mase 35 grama.

Sumnja da navedeno nije jedina droga koju 33-godišnjak posjedovao potvrđena je pretragom stana i drugih prostora na području Peščenice, koje koristi 33-godišnjak. Tijekom pretrage policijski su službenici pronašli:

205 grama kokaina pakiranog u pet plastičnih vrećica

226,3 grama punila za povećanje mase droge te

digitalnu vagu s tragovima kokaina

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu.

