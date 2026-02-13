Policija zaplijenila bazuku i strojnicu, a detalj ih je zapanjio: 'Iznenadili smo se!'

I policija je iznenađena koliko je oružja i streljiva pronašla u višemjesečnoj akciji u Slavoniji i tako možda spriječila nove tragedije i moguće žrtve.

Među stotinama komada različitog vatrenog oružja, bile su i automatske puške, ali i raketni bacač. Osumnjičeno je desetero ljudi, među njima i policajac. Ima i uhićenih.

Oružje zaplijenjeno u akciji doslovno je ispunilo veliku prostoriju za medije Policijske uprave. "Jedna automatska puška, 41 puška, strojnica, 25 raznih pištolja, 151 cijev i zatvarač, devet optika, 130 spremnika, 21 prigušivač, tri seta za punjenje streljiva i jedan raketni bacač", nabrojao je Krunoslav Patača, načelnik Sektora kriminalističke policije.

Policajci zapanjeni kvalitetom izrade oružja

U akciji razbijanja mreže nelegalne proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem zaplijenjeno je i gotovo 12 tisuća komada različitog streljiva, ali i strojevi, alati i dijelovi za prepravak i izradu oružja. Kriminalističko istraživanje trajalo je šest mjeseci, a u završnici akcije, pretrazi 14 objekata, 18 automobila i privođenju osumnjičenih sudjelovalo je 50 policajaca. Velika akcija rezultirala je dosad nezabilježenim rezultatom.

"Koliko se ja sjećam i kao bivši glasnogovornik i dugo rukovoditelj ove Policijske uprave, nismo imali ovakvu zapljenu, možda u poratnim godinama, ali ovakvu nismo imali", tvrdi Darijo Premec, zamjenik načelnika PU osječko baranjske.

Raznovrsnošću i kvalitetom izrade oružje majstora iz kućne radinosti iznenadilo je i policajce. "U ovom kriminalističkom istraživanju je posebno značajno što smo pronašli visokokvalitetno oružje koje su osobe napravile same u svojim radionicama. Sami smo se iznenadili koliko je to visoko kvalitetno oružje", govori Patača.

Osumnjičen i policajac

Pronađeno je i oduzeto i 9.800 eura kao i droga - kokain i marihuana koji su kao i oružje bili namijenjeni crnom tržištu. Istragom je obuhvaćeno 10 osoba u dobi od 34 do 62 godine od koje su dvije djelovale povezano, dok su ostale bile kupci i korisnici njihovih usluga. Jedan od osumnjičenih je i policijski službenik.

"Rješenjem načelnika Policijske uprave osječko-baranjske policijski službenik je udaljen iz službe, a zbog osnovane sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti pokrećemo disciplinski postupak", objasnio je Premec.

Protiv svih 10 osoba podnesene su prekršajne i kaznene prijave, a trojica su i uhićeni. Iz policije apeliraju na sve građane koji nelegalno posjeduju oružje da ga u akciji "Manje oružja, manje tragedija" još uvijek mogu vratiti bez posljedica i sankcija. U suprotnom izlažu opasnosti i sebe i druge, poput ove desetorice kojima prijete kazne od nekoliko mjeseci do više godine zatvora.