FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKAV ARSENAL /

Policija zaplijenila bazuku i strojnicu, a detalj ih je zapanjio: 'Iznenadili smo se!'

Raznovrsnošću i kvalitetom izrade oružje majstora iz kućne radinosti iznenadilo je i policajce

13.2.2026.
19:17
Bojan Uranjek
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

I policija je iznenađena koliko je oružja i streljiva pronašla u višemjesečnoj akciji u Slavoniji i tako možda spriječila nove tragedije i moguće žrtve.

Među stotinama komada različitog vatrenog oružja, bile su i automatske puške, ali i raketni bacač. Osumnjičeno je desetero ljudi, među njima i policajac. Ima i uhićenih. 

Oružje zaplijenjeno u akciji doslovno je ispunilo veliku prostoriju za medije Policijske uprave. "Jedna automatska puška, 41 puška, strojnica, 25 raznih pištolja, 151 cijev i zatvarač, devet optika, 130 spremnika, 21 prigušivač, tri seta za punjenje streljiva i jedan raketni bacač", nabrojao je Krunoslav Patača, načelnik Sektora kriminalističke policije. 

Policajci zapanjeni kvalitetom izrade oružja 

U akciji razbijanja mreže nelegalne proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem zaplijenjeno je i gotovo 12 tisuća komada različitog streljiva, ali i strojevi, alati i dijelovi za prepravak i izradu oružja. Kriminalističko istraživanje trajalo je šest mjeseci, a u završnici akcije, pretrazi 14 objekata, 18  automobila i privođenju osumnjičenih sudjelovalo je 50 policajaca. Velika akcija rezultirala je dosad nezabilježenim rezultatom.

"Koliko se ja sjećam i kao bivši glasnogovornik i dugo rukovoditelj ove Policijske uprave, nismo imali ovakvu zapljenu, možda u poratnim godinama, ali ovakvu nismo imali", tvrdi Darijo Premec, zamjenik načelnika PU osječko baranjske. 

Raznovrsnošću i kvalitetom izrade oružje majstora iz kućne radinosti iznenadilo je i policajce. "U ovom kriminalističkom istraživanju je posebno značajno što smo pronašli visokokvalitetno oružje koje su osobe napravile same u svojim radionicama. Sami smo se iznenadili koliko je to visoko kvalitetno oružje", govori Patača. 

Osumnjičen i policajac

Pronađeno je i oduzeto i 9.800 eura kao i droga - kokain i marihuana koji su kao i oružje bili namijenjeni crnom tržištu. Istragom je obuhvaćeno 10 osoba u dobi od 34 do 62 godine od koje su dvije djelovale povezano, dok su ostale bile kupci i korisnici njihovih usluga. Jedan od osumnjičenih je i policijski službenik. 

"Rješenjem načelnika Policijske uprave osječko-baranjske policijski službenik je udaljen iz službe, a zbog osnovane sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti pokrećemo disciplinski postupak", objasnio je Premec. 

Protiv svih 10 osoba podnesene su prekršajne i kaznene prijave, a trojica su i uhićeni. Iz policije apeliraju na sve građane koji nelegalno posjeduju oružje da ga u akciji "Manje oružja, manje tragedija" još uvijek mogu vratiti bez posljedica i sankcija. U suprotnom izlažu opasnosti i sebe i druge, poput ove desetorice kojima prijete kazne od nekoliko mjeseci do više godine zatvora.

SlavonijaOružjeZapljena
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx