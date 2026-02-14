FREEMAIL
REKLA JE DA! /

Thompsonov koncert dobio romantičan preokret: Prosidba na pozornici oduševila publiku

Thompsonov koncert dobio romantičan preokret: Prosidba na pozornici oduševila publiku
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Na koncertu u Hercegovini dogodio se trenutak koji je nadmašio glazbeni spektakl - zaruke pred stotinama obožavatelja

14.2.2026.
13:31
Hot.hr
Goran Kovacic/pixsell
Hrvatski pjevač Marko Perković Thompson (59) održao je prvi od dva najavljena koncerta u Širokom Brijegu, gdje je pred publikom priredio večer ispunjenu emocijama, ali i iznenađenjem koje je oduševilo prisutne. Koncert je održan u dvorani Pecara, a pjevač je publiku pozdravio riječima da se u Hercegovini osjeća kao kod kuće, među prijateljima i poznanicima.

Istaknuo je i kako ga raduje velik broj mladih u publici te naglasio važnost zajedništva i vrijednosti koje, kako je rekao, povezuju ljude kroz glazbu.

Zaruke pred publikom

Tijekom izvedbe pjesme „Samo je ljubav tajna dvaju svjetova“ na pozornici se dogodio poseban trenutak. Par Filip i Matea izašli su pred publiku, a Filip je kleknuo i zaprosio svoju partnericu. Ona je, uz oduševljenje dvorane, pristala na prosidbu.

Video emotivnog trenutka pjevač je podijelio na društvenim mrežama, uz poruku u kojoj je mladom paru poželio sreću. Publika je spontano reagirala pljeskom i ovacijama, pretvorivši koncert u nezaboravan romantičan događaj.

