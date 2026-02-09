Priča o ljubavi i borbi koja je nadživjela sve: Kako je Johnny Cash umro od 'slomljenog srca'

Veljača je mjesec u kojem ljubav govori tiše, ali dublje. U danima koji vode prema Danu zaljubljenih – Sv. Valentinu, svakoga dana vam otkrivamo po jednu ljubavnu priču poznatih ličnosti. To su priče ispisane strašću, ljubavlju, nadom i lomovima.Neke su ljubavi uzdrmale svijet, neke su ganule srca milijuna obožavatelja, a neke su završile – u tišini i tragediji. Ovo je priča o Johnny Cashu i June Carter.

Postoje ljubavi koje postanu mit, priče koje se prepričavaju generacijama jer nadilaze obične ljudske sudbine. Jedna od takvih, možda i najpoznatija u povijesti glazbe, jest ona između Johnnyja Casha, "Čovjeka u crnom", i June Carter, potomkinje country plemstva. Njihova veza, koja je trajala 35 godina, bila je sve samo ne bajka. Bila je to saga o iskupljenju, borbi s demonima i ljubavi toliko snažnoj da jedno bez drugog, doslovno, nisu mogli živjeti.

Foto: Kpa/united Archives/profimedia

Smrt od slomljenog srca?

Legendarni američki country glazbenik, preminuo je 2003. godine zbog komplikacija uzrokovanih dijabetesom. I to je medicinska činjenica. No mnogi vjeruju da je 'čovjek u crnom'(kako su ga zvali obožavatelji) zapravo umro od slomljenog srca. Naime, samo četiri mjeseca prije njega otišla je njegova June - žena s kojom je dijelio sve punih 35 godina braka. Od tog gubitka Johnny se nije mogao oporaviti.

Foto: James M. Kelly/zuma Press/profimedia

June Carter bila je zapravo sve ono što je njemu trebalo da preživi samoga sebe. Lijepa, nježna, britka i snažna. Uspjela je ukrotiti Johnnyjevu autodestruktivnost, njegovu sklonost porocima i unutarnjim demonima. Bila mu je oslonac i utočište - prijateljica, majka, sestra, ljubavnica.

Ukratko, bila mu je dom. Njihova ljubav, iako rođena u nemiru, bila je potpuna i iskrena. Bez nje, Johnny nije znao kako živjeti. Johnny bez nje nije ni htio živjeti.

'Sudbinski susret i obećanje'

Prvi put ju je ugledao još kao srednjoškolac, na maturalnom putovanju u Nashville. Dok je njegov razred posjećivao grad, June je nastupala s obiteljskim sastavom The Carter Family, tada već slavnim kao "prva obitelj country glazbe“. No sudbina je trebala vremena. GHodine su prolazile prije nego što su se ponovno susreli, 1956. godine, u backstageu dvorane Grand Ole Opry.

"Ne sjećam se ičega drugog o čemu smo pričali, osim njegovih očiju", napisala je June godinama kasnije. "Te crne oči koje su sjale poput ahata... Vladao je svojom izvedbom na način koji nikad prije nisam vidjela. Samo gitara, bas i nježna prisutnost koja je ne samo mene, već i cijelu publiku pretvorila u njegove sljedbenike."

Foto: 20th Century Fox/entertainment Pictures/profimedia

"Jednog dana ću te oženiti“, rekao joj je tada Johnny, iako ga je kod kuće čekala supruga Vivian Liberto i njihove četiri kćeri. June je u tom trenutku također bila u braku - drugom po redu. Iz prvog, s pjevačem Carlom Smithom, imala je kćer, kao i iz drugog, s Edwardom Nixom.

Zabranjena ljubav i “Ring of Fire”

Kasnije je June priznala da ju je zaljubljivanje u Johnnyja pogodilo poput plamena. „Osjećala sam se kao da gorim živa“, rekla je. Upravo iz tih osjećaja nastala je pjesma Ring of Fire. Iako ju je izvorno otpjevala Juneina sestra Anita, pjesma je postala besmrtna tek kada ju je Johnny preradio i dao joj svoj glas. No tada su oboje još bili u braku, duboko religiozni, i June je svoju zabranjenu ljubav doživljavala kao grijeh.

Foto: -/universal Images Group/profimedia

Za nju taj "plameni krug" nije bio simbol strasti, već pakla u kojem se našla voleći čovjeka kojeg nije mogla imati, dok je on tonuo sve dublje.

Ring of Fire bila je tek prva u nizu pjesama koje su stvarali zajedno. Sve ono što nisu smjeli izgovoriti, govorili su glazbom. Kada bi nastupali zajedno početkom 60-ih, njihova povezanost bila je očita, gotovo opipljiva. Kako su se sve više zbližavali jedno drugome, tako su se polako udaljavali od svojih tadašnjih supružnika.

Johnny je kasnije otvoreno priznao koliko ih je to boljelo. Rekao je da je njihova veza bila upravo poput vatrenog prstena - strastvena, neizdrživa i bolna, jer su nakon svake turneje morali natrag svojim obiteljima.

Razvod je došao 1966. godine - prvo Johnnyjev, a zatim i Junein. No Johnnyjeva borba s ovisnošću o tabletama, drogi i alkoholu još nije bila gotova. Više puta ju je zaprosio, ali June je odbijala. Rekla mu je da se neće udati za njega dok ne pobijedi svoje poroke. Johnny joj je tada obećao da će učiniti sve kako bi bio dostojan nje.

Prosidba pred svijetom i zajednički život

Nakon što je nekoliko puta odbila njegovu prosidbu, Johnny je odlučio riskirati sve. Tijekom koncerta u Londonu, u kanadskom Ontariju 1968.,dok su pjevali pjesmu 'Jackson', Johnny je iznenada zaustavio glazbu i pitao June želi li se udati za njega. Ona ga je, zbunjena, molila da nastavi pjevati. No on je odbio - nije htio nastaviti dok ne dobije odgovor. Kada je shvatila da bend neće uskočiti, nastaviti svirati i spasiti je od tog neugodnog trenutka, rekla je „da“.

Vjenčali su se 1. ožujka iste godine, a dvije godine kasnije dobili su sina Johna Cartera Casha.

Juneina majka Janette jednostavno je sažela njihovu povezanost - uvijek su bili usmjereni jedno na drugo, istinski par, predani i vjerni.

Još prije braka Johnny je kupio kuću na jezeru u Nashvilleu.

Foto: -/universal Images Group/profimedia

Kada se June uselila, pretvorila ju je u toplo obiteljsko gnijezdo koje su nazvali Camelot. Sina su vodili sa sobom kamo god bi išli, a cijeli su život dijelili pozornicu, glazbu i istu onu kemiju s početka. Johnny ju je uvijek predstavljao kao "svoju damu“.

"Ona je najveličanstvenija žena koju sam ikad upoznao. Nitko, osim možda moje majke, nije joj ni blizu", napisao je Johnny u autobiografiji o svojoj June.

Ljubav jača od svega

Iako se cijelog života borio s ovisnošću, June ga nikada nije napustila. Patila je, ali je ostala. Poznavala je njegove tame i nije se bojala suočiti se s njima. Psiholozi njihov brak često ističu kao primjer ljubavi koja ne blijedi - ljubavi u kojoj se partneri ne odriču jedno drugoga ni u najtežim trenucima.

Kada je njihov odnos došao do krize, nisu se razišli. Umjesto toga, obnovili su bračne zavjete. June je godinu dana prije smrti rekla da su se voljeli bez prestanka.

Foto: Media Punch, Mediapunch Inc/alamy/profimedia

U rođendanskoj čestitki za njezin 65. rođendan, Johnny joj je napisao riječi koje su kasnije obišle svijet. Pisao je o tome kako su ostarjeli zajedno, kako čitaju misli jedno drugome, kako se ponekad živciraju i uzimaju zdravo za gotovo, ali kako ga, s vremena na vrijeme, preplavi spoznaja da je najsretniji čovjek jer život dijeli s najboljom ženom koju je ikada upoznao. Nazvao ju je svojom inspiracijom, razlogom postojanja i svojom princezom.

"Tvoj me utjecaj čini boljim. Ti si predmet mojih želja i razlog broj jedan zbog kojeg postojim na zemlji. Jako te volim. Sretan rođendan, princezo! John“.

Foto: Profimedia

Bez nje njemu života više nije bilo

June Carter Cash preminula je 15. svibnja 2003. godine od komplikacija nakon operacije srca, u 73. godini. Johnny, shrvan i već tada teško bolestan, sjedio je uz njezin krevet do posljednjeg trenutka. Njezin ga je odlazak u poptunosti slomio.

Njegov sin ispričao je kako ga je otac već idućeg dana molio da ga odvede u studio. "Moraš me držati zaposlenim, jer ću umrijeti ako nemam što raditi".

Samo dva mjeseca kasnije, 5. srpnja održao je svoj posljednji javni nastup. Vidno slab, jedva je smogao snage da se obrati publici. Prije nego što je zapjevao "Ring of Fire", posvetio je pjesmu svojoj June: "Duh June Carter večeras me zasjenjuje ljubavlju koju je imala za mene i ljubavlju koju ja imam za nju. Povezani smo negdje između neba i zemlje. Sišla je, valjda, nakratko iz raja da me posjeti večeras, da mi da hrabrost i inspiraciju kao što je uvijek činila."

Johnny Cash preminuo je 12. rujna, manje od četiri mjeseca nakon svoje supruge. Otišao je za jedinom ženom koja ga je istinski poznavala i voljela, ostavivši iza sebe glazbenu ostavštinu i ljubavnu priču koja dokazuje da neke veze doista traju vječno.

Kao da je Johnnyjevo srce, bez nje, jednostavno prestalo imati razlog da kuca.

POGLEDAJTE VIDEO: S 19 godina doživjela moždani udar pa joj dijangosticirali rijetku i tešku bolest - ali Ivana se ne da!