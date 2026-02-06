Kako izgleda atraktivna Kaja kad se ugase kamere? Javnost ne prestaje brujati o lijepoj sportašici

Kaja (26), dolazi iz Slovenije, a posljednje tri godine živi na Tenerifima, gdje je potpuno neplanirano započela novi život. Sportašica i avanturistica od malih nogu, danas radi kao licencirana instruktorica surfanja, uživa u životu uz ocean i tečno govori španjolski. Iako živi opuštenim otočkim ritmom, jasno zna što želi – ozbiljnu vezu, ljubav i obitelj.

Nove epizode 'Gospodina Savršenog' pogledajte sedam dana unaprijed na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.