Nakon tri propala braka: Halle Berry potvrdila zaruke s Van Huntom

Američka glumica Halle Berry (59), dobitnica Oscara i jedna od najvećih holivudskih zvijezda, napokon je potvrdila ono o čemu se mjesecima nagađalo – zaručila se. Vijest je otkrila tijekom gostovanja u emisiji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, gdje je otvoreno progovorila o svom odnosu s partnerom, glazbenikom Vanom Huntom (55).

Kraj nagađanjima

Berry je u emisiji odlučila razjasniti informacije koje su se pojavljivale u medijima, nakon što je ranije izjavila da ponudu za brak još nije službeno prihvatila.

„Postojala je zabuna da me pitao da se udam za njega, a ja sam rekla ne. To nije istina. Samo još nemamo datum vjenčanja“, objasnila je uz osmijeh.

Nakon toga je potvrdila zaruke i pokazala upečatljiv zaručnički prsten. „Naravno da sam rekla da ću se udati za njega. Stavio mi je mali prsten na ruku“, rekla je u svom prepoznatljivom, duhovitom tonu, aludirajući na raskošan dizajn s velikim središnjim dijamantom.

Od opreza do odluke srcem

Glumica se pritom osvrnula i na raniji intervju za magazin The Cut, u kojem je otkrila da ju je Van Hunt zaprosio još u lipnju prošle godine. Tada je naglasila da joj brak kao institucija više nije nužan, čak spominjući da bi na njega pristala isključivo iz praktičnih, zdravstvenih razloga. Današnja potvrda zaruka pokazuje da se, u međuvremenu, predomislila – i to iz ljubavi.

Ljubav koja je rasla na daljinu

Njihova je veza započela u travnju 2020. godine, usred pandemije koronavirusa, a upoznao ih je Huntov brat. Prva četiri mjeseca komunicirali su isključivo putem poruka i telefonskih poziva, prije nego što su se napokon upoznali uživo. Taj neobičan početak postavio je temelje snažnog odnosa koji danas krune zarukama.

Berry je više puta istaknula da joj je ova veza promijenila pogled na ljubav. Prije upoznavanja Hunta provela je četiri godine u celibatu, posvetivši se sebi i djeci kako bi se oporavila od prethodnih razočaranja i prekinula obrasce koji su je vodili u neuspješne veze.

Tri braka iza nje

Halle Berry iza sebe ima tri braka. Prvi put udala se za bejzbolaša Davida Justicea, s kojim je bila u braku od 1993. do 1997. godine. Drugi brak sklopila je s pjevačem Ericom Benétom, a trajao je od 2001. do 2005. godine. Treći suprug bio joj je francuski glumac Olivier Martinez, s kojim ima dvanaestogodišnjeg sina Macea. Iz petogodišnje veze s manekenom Gabrielom Aubryjem ima i kćer Nahlu, koja uskoro puni 18 godina.

