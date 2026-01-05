Nakon Madurova uhićenja: Zlato i srebro u rekordnom rastu, ali nafta pala

Cijene plemenitih metala porasle su nakon što je američko zarobljavanje venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura povećalo zabrinutost ulagača zbog geopolitičkih rizika, piše BBC.

Cijena zlata porasla je za oko 2,2 posto 133 eura po gramu, dok je cijena srebra skočila za 3,9 posto, jer se novac preusmjeravao u takozvanu sigurnu imovinu.

U međuvremenu su cijene sirove nafte pale, dok su burzovni indeksi u Europi i Aziji uglavnom zabilježili rast.

Rekordne brojke

I zlato i srebro dosegnuli su rekordne razine 2025. godine prije nego što su u posljednjim danima godine izgubili dio vrijednosti.

Unatoč padu krajem prošle godine, zlato je ipak zabilježilo najbolju godišnju izvedbu od 1979., nakon rasta većeg od 60 posto, dosegnuvši povijesni maksimum od 3.867 eura 26. prosinca.

Ti su dobici potaknuti nizom čimbenika, uključujući očekivanja dodatnih smanjenja kamatnih stopa, velike kupnje zlata od strane središnjih banaka te zabrinutost ulagača zbog globalnih napetosti i gospodarske neizvjesnosti.

Cijena nafte pala

Nafta je u ranom trgovanju oscilirala prije nego što je pala, dok su ulagači procjenjivali hoće li intervencija Washingtona u Venezueli utjecati na opskrbu sirovom naftom. Cijena Brent nafte pala je za 50 centi, odnosno 0,8 posto, na 51,22 eura po barelu, odnosno 159 litara.

Američki predsjednik Donald Trump obećao je iskoristiti golema venezuelanska naftna nalazišta nakon zarobljavanja Madura te je rekao da će SAD "vladati državom sve dok ne budemo u mogućnosti provesti siguran, ispravan i promišljen prijelaz".

Međutim, analitičari iz industrije ističu da je malo vjerojatno da će taj potez imati trenutačan učinak na to koliko će ljudi i tvrtke plaćati energiju.

Potrebne milijarde za obnovu

Stručnjaci također navode da bi za obnovu venezuelanske naftne infrastrukture, koja je u naglom padu od ranih 2000-ih, bile potrebne milijarde dolara.

Proizvodnja venezuelanske sirove nafte godinama je "slabašna" i sada čini tek oko 1 posto globalne proizvodnje nafte, rekao je investicijski strateg Vasu Menon iz banke OCBC.

Bivši glavni izvršni direktor BP-a, Lord Browne, rekao je za BBC-jev program Today da bi za oživljavanje proizvodnje nafte u Venezueli bila potrebna "ogromna količina stručnog znanja, ulaganja i vremena". Iako bi moglo doći do "brzog povećanja dijela proizvodnje, dodao je, ukupna bi proizvodnja mogla čak i pasti dok se industrija reorganizira.

