Sve maske su pale, razotkriven pakleni plan: 'Iskreno, to smo odavno trebali vratiti'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će SAD "upravljati" Venezuelom dok se ne provede politička tranzicija.

Govoreći pred novinarima samo nekoliko sati nakon što su zarobljeni Nicolás Maduro i njegova supruga, Trump je poručio kako će 'vrlo velike' američke naftne kompanije uložiti milijarde dolara u obnovu, kako je rekao, 'teško uništene infrastrukture' u toj južnoameričkoj zemljI, piše Sky News.

Venezuela ima najveće dokazane rezerve nafte na svijetu, a američki predsjednik tvrdi da američka okupacija 'neće koštati ni centa' jer će se sve nadoknaditi 'novcem koji izlazi iz zemlje'. Chevron je trenutačno jedina američka energetska kompanija koja je nastavila s poslovanjem u Venezueli.

Kakva je trenutačna situacija?

U ovom trenutku Sjedinjene Američke Države uvele su potpunu zabranu trgovine venezuelanskom naftom.

Iako je Trumpov dugoročan plan ponovno 'pokrenutanje protoka nafte', analitičari upozoravaju da bi zbog lošeg stanja infrastrukture i nedostatka ulaganja taj plan mogao potrajati godinama.

"Još uvijek postoji mnogo pitanja na koja treba odgovoriti o stanju venezuelanske naftne industrije, ali jasno je da će biti potrebne desetine milijardi dolara kako bi se taj sektor ponovno oporavio", rekao je Peter McNally iz Third Bridgea.

Trump namjerava vratiti naftu

Unatoč tim logističkim preprekama, Trump je poručio kako namjerava 'vratiti naftu koju smo, iskreno, trebali vratiti još davno'.

"Chevron ostaje usmjeren na sigurnost i dobrobit svojih zaposlenika, kao i na očuvanje integriteta svoje imovine. Nastavljamo poslovati u potpunosti u skladu sa svim relevantnim zakonima i propisima", izjavio je glasnogovornik Chevrona.

Još jedan američki naftni div, ConocoPhillips, poručio je da "prati razvoj događaja u Venezueli i njihove moguće posljedice na globalnu opskrbu energijom i stabilnost". Nadodaje kako bi bilo prerano nagađati o budućnim poslovnim aktivnostima ili ulaganjima. Ostali veliki igrači u industriji uključuju ExxonMobil, Shell, BP, TotalEnergies i Saudi Aramco, ali zasad se nisu javno očitovali.

Zašto Trump želi pristup venezuelanskoj nafti?

Kao što je prošlog mjeseca objasnio urednik za ekonomiju i podatke Ed Conway, SAD je daleko najveći proizvođač nafte na svijetu. No problem je u tome što SAD uglavnom proizvodi laganu sirovu naftu, dok su njegove rafinerije prilagođene preradi teške, guste nafte.

Drugim riječima, ako Amerika želi i dalje opskrbljivati svoje automobile benzinom, potrebna joj je upravo teška, gusta sirova nafta, na za koju su većina rafinerija projektirane. A budući da bi modernizacija rafinerija stajala desetke milijardi dolara, takav zahvat zasad nije realan.

Zbog toga, iako SAD teoretski proizvodi više sirove nafte nego što ikad može potrošiti, i dalje je u potpunosti ovisan o uvozu teške nafte.

Većina američke nafte izvozi se u inozemstvo, dok SAD dnevno uvozi više od 6 tisuća barela nafte kako bi opskrbio rafinerije u Teksasu i Louisiani sirovinom koju mogu preraditi.

I tu na scenu stupa Venezuela, jer se, uz Kanadu i Rusiju, nalazi među zemljama s najvećim zalihama teške nafte na svijetu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je posljednji Madurov intervju prije pada: Zanimljivo je o čemu je tada pričao