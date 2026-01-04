Pojavila se snimka Madura, vode ga bosog i svezanog; Kina: 'Odmah ga pustite!'

U subotu rano ujutro SAD je izveo napad na Venezuelu, američke snage su pritom zarobile predsjednika Nicolasa Madura i odveli ga iz zemlje zajedno sa suprugom. Donald Trump je izjavio kako će zemlju zasad staviti pod američku kontrolu, uključujući i raspoređivanje američkih snaga ako bude potrebno.

Ključni događaji:

Maduro sletio u New York

Vrhovni sud Venezuele odredio privremenu predsjednicu

Trump najavio da će SAD upravljati Venezuelom tijekom prijelaznog razdoblja

Predsjednik Čilea: Danas Venezuela, a sutra bilo koja druga zemlja

Kuba pozvala Latinsku Ameriku da 'zbije redove'

Tijek događaja:

Trump tvrdi da je Amerika na prvom mjestu

9.59 - Trump je u siječnju prošle godine, na inauguraciji svog drugog mandata, poručio pristašama: "Naš uspjeh nećemo mjeriti samo bitkama koje dobijemo, već i ratovima koje okončamo, a možda najvažnije, ratovima u koje nikada ne uđemo".

Od tada je, međutim, odobrio bombardiranje u Siriji, Iraku, Iranu, Nigeriji, Jemenu i Somaliji, uništio desetke navodnih brodova s drogom te uputio prikrivene prijetnje Grenlandu i Panami. Noćni napad na Venezuelu njegova je najagresivnija vojna akcija do sada.

Ovi su potezi u suprotnosti s nadama dijela republikanaca da će se predsjednik usredotočiti na domaće probleme birača, pristupačnost, zdravstvo i gospodarstvo.

Sam Trump je na konferenciji za novinare ustvrdio da je intervencija u Venezueli u skladu s njegovom politikom "Amerika na prvom mjestu", spominjući stabilnost i energiju, aludirajući na naftne rezerve te zemlje – što djeluje više usmjereno na ekonomske interese i resurse nego na izolacionističku politiku iz MAGA retorike.

Čak je dio Trumpovih saveznika, poput Marjorie Taylor Greene, kritizirao ovu politiku kao izdaju MAGA načela.. Ankete su još u studenom prošle godine pokazivale da je potencijalna američka vojna akcija u Venezueli izrazito nepopularna, tek je svaki peti Amerikanac podržavao upotrebu sile za svrgavanje Madura.

9.48 - Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani osudio je američki vojni napad na Venezuelu, koji je naredio predsjednik SAD-a Donald Trump, nazvavši ga kršenjem zakona.

"Jednostrani napad na suverenu državu čin je rata i kršenje saveznog i međunarodnog prava", napisao je na platformi X.

Podsjetimo, Mamdani je u četvrtak položio prisegu kao gradonačelnik New Yorka, postavši prvi musliman i najmlađi u generacijama koji je preuzeo dužnost u najvećem gradu Sjedinjenih Država.

I was briefed this morning on the U.S. military capture of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, as well as their planned imprisonment in federal custody here in New York City.



Unilaterally attacking a sovereign nation is an act of war and a violation of federal and… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 3, 2026

Vođenje Venezuele ili iskorištavanje nafte?

9.30 - Na konferenciji za novinare, američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako će SAD voditi Venezuelu sve dok ne budu mogli provesti "siguran, pravilan i razborit prijelaz". Trumpovo hvaljenje o preuzimanju kontrole u zemlji i iskorištavanju njezine nafte oživjelo je bolna sjećanja na prošle američke intervencije u Latinskoj Americi, Iraku i Afganistanu.

Neki pravni stručnjaci doveli su u pitanje zakonitost operacije otmice predsjednika države strane sile, dok su demokrati, koji su rekli da su bili dovedeni u zabludu tijekom nedavnih brifinga za Kongres, zahtijevali plan za ono što će uslijediti.

Trump je rekao da će se, kao dio preuzimanja, velike američke naftne tvrtke vratiti u Venezuelu, koja ima najveće svjetske rezerve nafte, i obnoviti teško degradiranu naftnu infrastrukturu, proces koji bi, prema riječima stručnjaka, mogao trajati godinama.

Trump nije rekao tko će voditi Venezuelu kada SAD prepuste kontrolu, ali se čini da je isključio suradnju s oporbenom čelnicom i dobitnicom Nobelove nagrade za mir Mariom Corinom Machado, koja se smatra Madurovom najvjerodostojnijom protivnicom, za koju Trump navodi da "nema ni podršku ni poštovanje unutar zemlje".

Vijeće sigurnosti UN-a planira se sastati u ponedjeljak kako bi raspravljalo o akcijama koje je glavni tajnik Antonio Guterres opisao kao "opasan presedan". Rusija i Kina, obje glavne podupirateljice Venezuele, kritizirale su SAD.

8.10 - Službeni profil Bijele kuće za brze reakcije, Rapid Response 47, objavio je na društvenoj mreži X snimku na kojoj se, prema tvrdnjama američkih vlasti, vidi Nicolas Maduro kojeg su dan ranije uhitili u Venezueli.

Kako se čini, hodaju hodnikom američke Agencije za suzbijanje droga (DEA) u New Yorku.

Maduro nosi crnu jaknu s kapuljačom, na glavi ima kapu, u crnim je hlačama i bijelim čarapama te ima papuče. Čini se kao dobro raspoložen. Na rukama su mu lisice. Hoda plavim tepihom na kojem su istaknuti inicijali "DEA NYD" što ukazuje da se radi o njujorškom ogranku DEA-e.

Kina: 'Duboko smo šokirani'

8.00 - Kina je u nedjelju pozvala Sjedinjene Države na trenutno puštanje na slobodu venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, koji je u subotu zatočen u New Yorku nakon što je zarobljen u vojnoj operaciji u noći s petka na subotu.

"Kina poziva Sjedinjene Države da jamče osobnu sigurnost predsjednika Nicolasa Madura i njegove supruge, da ih odmah puste na slobodu i da prestanu s pokušajima rušenja venezuelske vlade", priopćilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova, nazivajući operaciju "flagrantnim kršenjem međunarodnog prava".

Kina je već u subotu snažno osudila američku intervenciju u Venezueli upozorivši da je riječ o ozbiljnom kršenju međunarodnog prava.

"Kina je duboko šokirana i oštro osuđuje američku uporabu sile protiv jedne suverene države, kao i uporabu sile protiv predsjednika države", navelo je u priopćenju kinesko ministarstvo vanjskih poslova.

"Kina se odlučno protivi takvom hegemonističkom ponašanju SAD-a koje ozbiljno krši međunarodno pravo, narušava suverenitet Venezuele i prijeti miru i sigurnosti u Latinskoj Americi i na Karibima. Pozivamo SAD da se pridržava međunarodnog prava te ciljeva i načela Povelje UN-a i prestane kršiti suverenitet i sigurnost drugih zemalja."

Američki predsjednik Donald Trump rekao je ranije u subotu za Fox News da Kina neće imati ništa protiv operacije u Venezueli, da ima dobar odnos s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i da će Kina nastaviti dobivati naftu iz Venezuele.

Vrhovni sud Venezuele odredio Rodríguez privremenom predsjednicom

7.20 - Ustavno vijeće Vrhovnog suda Venezuele u subotu je naložilo da potpredsjednica Delcy Rodríguez preuzme ulogu vršiteljice dužnosti predsjednice zemlje u odsutnosti Nicolása Madura, koji je uhićen rano u subotu ujutro u operaciji američkih snaga.

U sudskoj presudi stoji da će Rodríguez preuzeti "dužnost predsjednika Bolivarske Republike Venezuele, kako bi se jamčio administrativni kontinuitet i sveobuhvatna obrana nacije".

U presudi se dodaje da će sud raspravljati o tom pitanju kako bi "odredio primjenjivi pravni okvir za jamčenje kontinuiteta države, upravljanja vladom i obrane suvereniteta uslijed prisilne odsutnosti predsjednika Republike".

Borić: Danas Venezuela, a sutra bilo koja druga zemlja

7.10 - Čileanski predsjednik Gabriel Borić snažno je osudio napad SAD-a na Venezuelu i najavu o preuzimanju izravne kontrole nad teritorijem te južnoameričke zemlje.

"Poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država predstavlja crvenu liniju koja se ni pod kojim uvjetima ne smije prijeći. Danas je to Venezuela, sutra bi to mogla biti bilo koja druga zemlja", izjavio je iz palače La Moneda, sjedišta čileanske vlade u Santiago de Chileu.

Borić, predsjednik hrvatskih korijena, tijekom svoje četiri godine na vlasti bio je jedan od najglasnijih kritičara venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura.

"Suverenitet nije puka formalnost već bitno jamstvo koje štiti zemlje od vanjskih sila i zakona najjačeg", rekao je.

Borićeva konferencija za novinare održana je nekoliko minuta nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će njegova administracija upravljati Venezuelom tijekom prijelaznog razdoblja i da će američke tvrtke dolaziti u tu zemlju kako bi vadile naftu.

"Prijetnja jednostrane vanjske kontrole nad njezinim prirodnim ili strateškim resursima predstavlja ozbiljno kršenje načela teritorijalnog integriteta i ugrožava sigurnost, suverenitet i stabilnost svih država u regiji. Ako to mogu učiniti tamo, zašto to ne bi mogli učiniti negdje drugdje u budućnosti?“, upitao je Borić.

Smatra da je agresija na Venezuelu "dio alarmantnog geopolitičkog konteksta, u kojem sila sve više zamjenjuje pravila kao mehanizam za rješavanje međunarodnih sukoba".

"Normalizacija ove logike narušava multilateralni sustav, slabi demokraciju globalno i izlaže sve zemlje, posebno one s manjom relativnom moći, jednostranim odlukama nametnutim vojnom silom“, dodao je predsjednik koji se pojavio uz nekoliko svojih ministara.

Borić je pozvao Ujedinjene narode da preuzmu "aktivnu i neposrednu ulogu" u krizi te je naznačio da njegova vlada nadzire čileanske granice "u iščekivanju mogućeg povećanja migracijskih tokova iz Venezuele u Čile".

Ranije:

Maduro sletio u New York

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro sletio je u subotu u Sjedinjene Države, nakon što je uhvaćen u noćnoj američkoj operaciji, izvijestile su brojne novinske kuće.

Videozapis prikazuje avion kako slijeće u međunarodnu zračnu luku Stewart oko 97 kilometara sjeverozapadno od New Yorka, s nekoliko američkih djelatnika FBI-a i druge opreme koji se ukrcavaju u zrakoplov nakon slijetanja.

Televizijske mreže, uključujući CNN, Fox News i MS Now, identificirale su osobu koja je izašla iz aviona kao Madura. Na sudu bi se mogao pojaviti već ponedjeljak. Veliki broj pripadnika osiguranja, među njima i agentima DEA-e odjevenih u crno, sproveo je Madura niz stepenice zrakoplova. Dopisnik Sky Newsa James Matthews rekao je da je osoba koju su vodili, a vjeruje se da je to Maudro, bila "naizgled bosa i pokrivene glave". Na rukama je imao lisice, a noge su mu također bile vezane.

Zrakoplovne tvrtke otkazuju letove nakon zatvaranja zračnog prostora na Karibima

Velike američke zrakoplovne tvrtke u subotu su otkazale stotine letova nakon vojne operacije u Venezueli koja je rezultirala hvatanjem predsjednika Nicolasa Madura.

American Airlines, Delta, Spirit Airlines i JetBlue Airways počeli su otkazivati ​​letove rano u subotu ujutro u skladu sa zatvaranjem zračnog prostora Federalne uprave za zrakoplovstvo na Karibima.

FAA je zatvorila zračni prostor za američke prijevoznike "zbog rizika za sigurnost leta povezanih s tekućim vojnim aktivnostima", navela je agencija u obavijesti zrakoplovcima.

Zatvaranje se ne odnosi na zrakoplovne tvrtke i operatere koji nisu iz SAD-a, prema obavijesti.

Američki ministar prometa Sean Duffy rekao je u objavi na X da će ograničenja zračnog prostora biti ukinuta "kada to bude primjereno".

Prijevoznici su se odrekli naknada za promjenu i razlika u cijenama karata za putnike pogođene zatvaranjem zračnog prostora ako promijene svoje letove za kasnije tijekom mjeseca.

U međuvremenu, Air Canada je izjavila da se njezine operacije prema Karibima i Južnoj Americi trenutno nastavljaju „normalno“ pod vodstvom Transport Canada.

‘’Nastavljamo pomno pratiti situaciju i ažurirat ćemo je po potrebi ako se situacija promijeni’’, rekla je zrakoplovna kompanija.

Komercijalni zračni promet iznad venezuelanskog zračnog prostora čini se da je zaustavljen nakon napada, prema zapisima o letovima na FlightRadar24.

Kuba pozvala Latinsku Ameriku da 'zbije redove' nakon intervencije SAD-a u Venezueli

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel pozvao je u subotu latinoameričke zemlje da "zbiju redove" nakon američke vojne operacije i "otmice" predsjednika Nicolása Madura u Venezueli, ključnom savezniku Havane.

"Narodi Amerike, zbijmo redove!" rekao je kubanski predsjednik na demonstracijama u Havani, koje je hitno sazvala vladajuća Komunistička partija kako bi osudila "vojnu agresiju" Washingtona protiv Venezuele.

Tijekom demonstracija, održanih na trgu u glavnom gradu nasuprot američkog veleposlanstva, kubanski predsjednik osudio je "brutalni i podmukli napad" koji je pokrenuo Washington i "neprihvatljivu, vulgarnu i barbarsku otmicu" Nicolása Madura.

"Nitko tko ima i najmanje informacija ne može ignorirati ili podcijeniti teške implikacije takvih kriminalnih djela za regionalni i globalni mir", dodao je kubanski predsjednik, obraćajući se nekoliko tisuća ljudi, uključujući venezuelskog veleposlanika u Havani, Orlanda Maneira.

"Kuba i Venezuela, jedna zastava!" i "Dolje imperijalizam!" skandirali su prosvjednici, mašući zastavama obje zemlje.

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je u subotu da bi kubanska vlada trebala biti zabrinuta nakon uhićenja Madura.

"Da živim u Havani i da sam dio vlade, bio bih u najmanju ruku barem malo zabrinut", rekao je na konferenciji za novinare na Floridi, uz američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Dodao je da je "Kuba katastrofa" i da je vode "nekompetentni i senilni ljudi".

Od povratka u Bijelu kuću u siječnju, Donald Trump povećao je pritisak na Kubu, zemlju koju je ponovno uvrstio na američki popis "država sponzora terorizma", što znatno ometa trgovinu i ulaganja.

Sjedinjene Američke Države su u subotu napale Venezuelu i zarobile Madura, nakon što je Trump više mjeseci pritiskao Madura zbog optužbi za krijumčarenje droge i manjak legitimiteta.

Venezuelska potpredsjednica: Maduro je jedini predsjednik zemlje

Venezuelska potpredsjednica Delcy Rodrigues rekla je u subotu da je Nicolas Maduro jedini predsjednik Venezuele, nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je položila prisegu pošto je Maduro odveden iz zemlje u američkoj vojnoj operaciji.

Rodriguez se obratila na državnoj televiziji iz Caracasa sa svojim bratom, čelnikom Nacionalne skupštine Jorgeom Rodriguezom, ministrom unutarnjih poslova Diosdadom Cabellom te ministrima vanjskih poslova i obrane.

Rodriguez je pozvala na mir i jedinstvo u obrani zemlje nakon Madurove "otmice" te je rekla da Venezuela nikad neće biti kolonija nijedne nacije.

Trump je izjavio da će SAD "voditi Venezuelu" sve do "sigurne" predaje vlasti. Rekao je novinarima da će američke vojne snage ostati na svojim pozicijama dok se američki zahtjevi u potpunosti ne ispune.

