Dječak (16) s teškim opeklinama hitno prebačen u Zagreb, bori se za život. Svemu kumovao TikTok izazov?

Tinejdžer (16) iz okolice Bjelovara nalazi se u iznimno teškom stanju te je priključen na respirator u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu, gdje se liječnici bore za njegov život nakon što je zadobio teške opekline na gotovo cijelom tijelu.

Kako doznaje Bjelovar.live, dječak je u četvrtak zaprimljen u Općoj bolnici Bjelovar s opeklinama trećeg stupnja koje zahvaćaju oko 95 posto tijela, zbog čega je njegovo stanje odmah ocijenjeno kao izuzetno kritično.

Zbog težine ozljeda ubrzo je prevezen na daljnje liječenje u zagrebačku Kliniku za dječje bolesti, poznatu kao Klaićeva bolnica, gdje je zadržan na odjelu intenzivnog liječenja

Iz bjelovarsko-bilogorske policije potvrdili su da su zaprimili dojavu o događaju te da je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim policija pokušava utvrditi sve okolnosti ove teške nesreće.

Koban TikTok izazov?

Za sada nema službenih informacija o tome kako je dječak ozlijeđen. Ipak, u javnosti su se pojavile različite neslužbene informacije. Prema pričama koje kruže među mještanima, ali i na društvenim mrežama, spominje se mogućnost da je dječak navodno pokušao izvesti opasan TikTok izazov u kojem se zapaljiva tekućina stavlja u usta, a zatim raspršuje prema otvorenom plamenu kako bi se stvorio efekt vatrenog mlaza. Spominje se da je pokušavajući to došlo do naglog zapaljenja i stravičnih opeklina.

Međutim, te informacije zasad policija ni druge nadležne institucije nisu potvrdile. Neslužbeno se također prepričava kako su dječaku nakon događaja u pomoć pritekli mještani, no policija o tim detaljima zasad nije iznosila službene informacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Katastrofalne posljedice požara: Vatrogasac zadobio opekline cijelog lica, zatvorena magistrala, nema struje