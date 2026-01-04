Znali su što jede, gdje spava...: Ovako su uhvatili Madura! Trump: 'Mogli smo ga ubiti'

Mjesecima su američki obavještajci pratili svaki potez venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura.

Mala skupina, uključujući jedan izvor unutar venezuelanske vlade, pratila je gdje venezuelanski predsjednik spava, što jede, što nosi, pa čak i, prema riječima visokih vojnih dužnosnika, "njegove ljubimce", piše BBC.

Planirana misija pod nazivom "Operacija Apsolutna Odluka" konačno je finalizirana početkom prosinca. Bila je rezultat mjeseci preciznog planiranja i vježbi, koje su uključivale i elitne američke vojnike koji su izradili točnu repliku Madurinog sigurnosnog objekta u Caracasu kako bi uvježbali ulazne rute.

Element iznenađenja

Plan, koji predstavlja izvanrednu američku vojnu intervenciju u Latinskoj Americi kakve nije bilo od Hladnog rata, bio je strogo čuvan. Kongres o njemu nije bio informiran niti konzultiran. S postavljenim preciznim detaljima, visoki vojni dužnosnici samo su morali čekati optimalne uvjete za pokretanje akcije.

"Željeli smo maksimalno iskoristiti element iznenađenja", rekli su dužnosnici u subotu. Došlo je do lažnog početka četiri dana ranije kada je predsjednik Trump dao odobrenje, no odlučili su čekati bolje vrijeme i manje oblaka.

"Tijekom tjedana, kroz Božić i Novu godinu, muškarci i žene američke vojske spremno su čekali okidač - da predsjednik naredi akciju", rekao je general Dan Caine, najviši američki vojni časnik, na konferenciji za novinare u subotu ujutro.

"Sretno i bog te blagoslovio"

Naredba predsjednika za početak misije konačno je stigla u petak u 22.46 sati po istočnom standardnom vremenu SAD-a.

"Trebali smo ovo izvesti prije četiri dana, tri dana, dva dana, a onda se odjednom otvorila prilika. I rekli smo: idemo", rekao je sam Trump za Fox & Friends, nekoliko sati nakon noćnog upada.

"Rekao nam je, i mi cijenimo, sretno i bog te blagoslovio#, rekao je general Caine. Trumpova naredba stigla je neposredno prije ponoći u Caracasu, što je vojsci omogućilo većinu noći za djelovanje u mraku.

2 sata i 20 minuta

Slijedila je misija od 2 sata i 20 minuta zračnim, kopnenim i pomorskim putem koja je šokirala mnoge u Washingtonu i svijetu. U pogledu razmjera i preciznosti, bila je gotovo bez presedana. I odmah je izazvala osudu nekoliko regionalnih sila, pri čemu je brazilski predsjednik Lula da Silva rekao da nasilno hvatanje venezuelanskog lidera postavlja "još jedan izuzetno opasan presedan za cijelu međunarodnu zajednicu".

Trump nije pratio misiju iz situacijske sobe Bijele kuće. Umjesto toga, bio je okružen savjetnicima u svom klubu Mar-a-Lago na Floridi, gdje je uživo pratio operaciju, uz CIA-inog direktora Johna Ratcliffea i američkog državnog tajnika Marca Rubija.

"Bilo je nevjerojatno gledati. Da ste vidjeli što se dogodilo, gledao sam to kao da gledam televizijsku emisiju. A brzina, nasilje... nevjerojatno, nevjerojatno što su ti ljudi učinili.", rekao je Trump u subotu.

Vojna priprema i izvedba

Tijekom posljednjih mjeseci tisuće američkih vojnika raspoređeno je u regiju, pridružujući se nosaču zrakoplova i desecima ratnih brodova u najvećem vojnom jačanju u desetljećima, dok je Trump Madurovu vladu optuživao za trgovinu drogom i narko-terorizam, te uništavao desetke malih brodova za koje se sumnjalo da prevoze drogu kroz regiju.

Prvi znakovi "Operacije Apsolutna Odluka" bili su na nebu. Više od 150 zrakoplova, uključujući bombardere, lovce i izviđačke letjelice, sudjelovalo je tijekom noći, prema američkim dužnosnicima.

"Bilo je vrlo složeno, izuzetno složeno, cijelo manevriranje, iskrcavanja, broj zrakoplova. Imali smo lovca za svaku moguću situaciju.“, rekao je Trump za Fox News.

U 2 ujutro

Oko 02.00 po lokalnom vremenu čule su se glasne eksplozije u Caracasu, a nad gradom su se dizali stupovi dima.

"Čula sam ogroman prasak", rekla je novinarka Ana Vanessa Herrero za BBC.

"Pomjerilo je sve prozore. Odmah nakon toga vidjela sam ogroman oblak dima koji je gotovo potpuno zaklonio pogled", nadodala je.

Ulazak kopnenih snaga

Kako su napadi odjekivali Caracasom, američke snage krenule su u grad. Uključivali su članove elitne Delta Force, najvišeg specijalnog vojno-zadovoljnog odjela SAD-a, izvijestili su CBS-u. Bili su teško naoružani, nosili su i aparat za zavarivanje ako bi morali probiti metalna vrata Madurina sigurnosnog objekta. Dolaskom do Madurine lokacije, kenula je razmjena vatre, jedan američki helikopter pogođen je, ali je još uvijek mogao letjeti.

"Sila je ušla u Madurin kompleks i djelovala s brzinom, preciznošću i disciplinom", rekao je general Caine.

"Jednostavno su probili mjesta koja zapravo nisu mogla biti probijena, znate, čelična vrata koja su tu stavljena upravo iz tog razloga", rekao je Trump.

Madurina uhićenja

Maduro je pokušao pobjeći u siguran prostor, ali ga nisu uspjeli zatvoriti na vrijeme, a elitne snage SAD-a ga brzo sustigle. Njegova supruga Cilia Flores također je uhićena. Trump je izjavio da bi Maduro mogao biti ubijen da se opirao, ali do toga nije došlo. Na američkoj strani bilo je nekoliko ranjenih, ali nitko nije poginuo. Venezuele vlasti još nisu potvrdile žrtve.

Amerika je ranije nudila nagradu od 50 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do Madurina uhićenja. Do 04.20 po lokalnom vremenu, helikopteri su napustili venezuelansko područje s Madurom i suprugom, na putu prema New Yorku gdje se očekuje da će se suočiti s optužbama.

Gotovo točno sat vremena kasnije, Trump je svijetu objavio vijest o uhićenju: "Maduro i njegova supruga uskoro će se suočiti s punom snagom američkog pravosuđa".

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je posljednji Madurov intervju prije pada: Zanimljivo je o čemu je tada pričao