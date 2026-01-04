Svijet je upravo postao znatno mračniji i opasniji: Tko će idući dobiti metu na čelu?

Zarobljavanje predsjednika Venezuele Nicolása Madura vodi svijet u novo i neistraženo područje, a geopolitika će postati čudnija i potencijalno znatno opasnija, piše Sky News u svojoj analizi.

Američki predsjednik Donald Trump opravdao je uhićenje vođe suverene države pozivajući se na američku vanjsku politiku iz 1830-ih — te kaže da će SAD sada upravljati Venezuelom u doglednoj budućnosti.

"Da bismo razumjeli što se događa, potrebno je shvatiti sljedeći pojam: Donroeova doktrina. Riječ je o nepoznatom, ali ključnom konceptu za razumijevanje onoga što se upravo dogodilo — i onoga što će vjerojatno uslijediti", navodi Sky News.

PRATITE UŽIVO: Napad SAD-a na Venezuelu i sve posljedice

Bijela kuća oživjela Monroevu doktrinu

Za to je, dodaje Sky News, potrebna kratka lekcija iz povijesti.

U 1830-ima tadašnji američki predsjednik James Monroe imao je doktrinu nazvanu po njemu. Ona je proglašavala Amerike sferom utjecaja Sjedinjenih Američkih Država. Posebno je upozoravala Europljane da se klone 'američkog dvorišta' sa svojim kolonijalnim pothvatima.

Monroova doktrina već je dva stoljeća dio povijesnih udžbenika — no krajem prošle godine Bijela kuća ju je oživjela.

U svojoj novoj strategiji nacionalne sigurnosti pozvala se na Monroovu doktrinu, ali je dodala ono što je nazvala 'Trumpovom posljedicom': SAD, kako je navedeno, neće pasivno promatrati dok neprijateljski ili kriminalni susjedi djeluju i provode 'kronično nezakonito ponašanje'.

Sada se, zbog Trumpa, zove Donroeva doktrina

A sada je Donald Trump na isti način uokvirio i hvatanje Madura.

"Uvelike smo je nadmašili", rekao je o Monroovoj doktrini. "Sada je nazivaju ‘Donroeova doktrina’. Američka dominacija na zapadnoj hemisferi više se nikada neće dovoditi u pitanje", rekao je Trump.

Čini se da bi se vanjska politika s početka 19. stoljeća uskoro mogla vratiti na scenu.

Sky News navodi kako je Donroeova doktrina, pri čemu 'Don' upućuje na gospodina Trumpa, započela je s Venezuelom, ali se lako može dogoditi da se na tome ne zaustavi.

Tko je iduća meta?

"U američkom 'dvorištu' postoji još mnogo neprijateljskih ili kriminalnih susjeda koje bi Trump mogao uzeti za metu: meksički karteli, korumpirani i propadajući režim na Kubi, laboratoriji kokaina u Kolumbiji. Trump bi sve njih mogao smatrati legitimnim ciljevima. Na koga bi se mogao okrenuti sljedećeg?", pita se Sky News u svojoj analizi.

