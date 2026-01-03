Trump oduševljen: 'Da ste vidjeli tu brzinu... A znate li što sam prošli tjedan rekao Maduru?'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u intervju za Fox News da je tijekom napada na Venezuelu bilo "nekoliko ozljeda, ali nijedne smrti na našoj strani".

Dodaje da će uskoro iznijeti više detalja o svemu što se dogodilo. Više detalja biti objavljeno na konferenciji za novinare zakazanoj za 11:00 sati u Mar-a-Lagu, odnosno u 17 sati po hrvatskom vremenu.

Trump kaže da će SAD ubuduće biti "snažno uključen" u venezuelansku naftnu industriju.

"Morali smo nešto učiniti"

Navodi i da je s predsjednikom Nicolasom Madurom razgovarao "prije tjedan dana" te da mu je rekao: "Moraš odustati, moraš se predati".

"Morali smo učiniti nešto puno preciznije, puno snažnije", rekao je Trump.

"Ovo smo namjeravali učiniti prije četiri dana, ali vrijeme nije bilo savršeno. Vrijeme mora biti savršeno, a onda se odjednom otvorilo i rekli smo krenite“, rekao je Trump za Fox News. Dodaje da je Maduro, kada su ga uhvatili, bio "u kući koja je više nalikovala tvrđavi nego kući", s "čvrstim čelikom posvuda".

Stižu u New York

Ponovno naglašavajući da ne vjeruje da je ijedan američki vojnik poginuo, Trump kaže: "Nekoliko momaka je pogođeno, ali su se vratili i trebali bi biti u prilično dobrom stanju".

Prema Trumpovim riječima, venezuelanski predsjednik Maduro i njegova supruga putuju u New York nakon što ih je zarobila američka vojska. Američki predsjednik dodaje da su oboje optuženi u New Yorku te da će u tu saveznu državu putovati helikopterom i brodom.

"Ubijali su mnogo ljudi, uključujući i mnogo Amerikanaca, ali i ljude iz vlastite zemlje", rekao je Trump.

Madurovo uhićenje šalje poruku

Upitan hoće li podržati oporbenu čelnicu Maríju Corinu Machado, koja se trenutačno nalazi u Norveškoj, da preuzme vlast u Venezueli, Trump za Fox News kaže: "Morat ćemo to sada razmotriti".

"Venezuela, kao što znate, imaju potpredsjednika. Ne znam kakvi su to bili izbori, ali znate, izbor Madura bio je sramota", rekao je Trump.

Trump također kaže da Madurovo zarobljavanje "šalje poruku da se više nećemo dati gurati okolo". Tvrdi da SAD godišnje gubi stotine tisuća ljudi zbog droge, dodajući: "Ovo više nećemo dopuštati".

"Kao TV emisija"

Trump je za Fox News rekao da je pratio noćno uhićenje venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura i njegove supruge "doslovno kao da gledam televizijsku emisiju".

"Da ste vidjeli tu brzinu, to nasilje, bila je to nevjerojatna stvar", kaže Trump.

Pohvalio je svoj tim rekavši da su obavili "nevjerojatan posao" te dodao: "ne postoji nijedna druga zemlja na svijetu koja bi mogla izvesti takav manevar":

