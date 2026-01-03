FREEMAIL
OBEZGLAVLJENA DRŽAVA /

Ovo je glavni grad Venezuele nakon američkog napada: Sablasno prazne ulice i palež u metropoli

Ovo je glavni grad Venezuele nakon američkog napada: Sablasno prazne ulice i palež u metropoli
Foto: Federico Parra/afp/profimedia
1 /24
Nakon mjeseci rastućih napetosti i sve jačih prijetnji vojnom akcijom, Sjedinjene Američke Države napale su Venezuelu. Tu vijest potvrdio je i Donald Trump koji je ranije u subotu izjavio da je venezuelanski predsjednik, Nicolas Maduro, uhićen i odveden iz zemlje zajedno sa suprugom.

Venezuelskog predsjednika Nicolása Madura zarobili su rano jutros pripadnici Delta Forcea, glavne specijalne jedinice američke vojske, kazali su američki dužnosnici za CBS News. 

Delta Force, elitna jedinica koja spada pod američku vojsku, bila je odgovorna za misiju 2019. godine u kojoj je ubijen bivši vođa Islamske države Abu Bakr al-Baghdadi.

Napadi su izvedeni u glavnom gradu Caracasu te u saveznim državama Miranda, Aragua i La Guaira, objavila je venezuelska vlada.

Tijekom cijelog jutra u glavnom gradu čuli su se avioni i eksplozije, a bio je vidljiv i stup dima. U južnom dijelu glavnog grada, u blizini velike vojne baze, nestalo je struje.

3.1.2026.
15:11
danas.hr
Federico Parra/afp/profimedia
CaracasDonald TrumpVenezuelaNicolas Maduro
