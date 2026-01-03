Tko je supruga Nicolása Madura? Opisuju je kao osobu s velikim utjecajem iza kulisa vlasti

U akciji američkih snaga u ranim satima subote, uz predsjednika Venezuele Nicolása Madura (63) uhićena je i njegova supruga Cilia Flores (69), jedna od najutjecajnijih žena. Par je izvučen iz svoje rezidencije te je, prema dostupnim informacijama, odmah prebačen izvan zemlje kako bi se suočio s optužbama za trgovinu narkoticima pred američkim sudom.

Flores, dugogodišnja Madurina partnerica i bliska savjetnica, u krugovima Chavizma nije poznata kao prva dama, već kao ''prva borkinja'' (primera combatiente). Iako je posljednjih godina rijetko istupala u javnosti, politički analitičari godinama je opisuju kao osobu s velikim utjecajem iza kulisa vlasti, piše CNN.

Rođena 1956. u Tinaquillu, Flores je odrasla u radničkim četvrtima zapadnog Caracasa. Po struci pravnica, istaknula se početkom 1990-ih kao dio pravnog tima koji je branio Huga Cháveza i druge časnike nakon neuspjelog vojnog udara 1992. godine. U tom je razdoblju upoznala Madura s kojim će kasnije postati jedan od najprepoznatljivijih parova venezuelanske politike.

Zapošljavala članove obitelji

Političku karijeru započela je 2000. izborom u Nacionalnu skupštinu, a već 2006. postala je prva žena na čelu parlamenta. Njezin mandat obilježile su brojne kontroverze, uključujući zabranu pristupa novinarima u zakonodavnu dvoranu i optužbe za nepotizam zbog zapošljavanja članova obitelji. Iako je tvrdila da je riječ o političkoj kampanji protiv nje, potvrdila je da su rođaci bili zaposleni, navodeći kako su za to imali profesionalne kvalifikacije.

Vjenčanje nakon 20 godina zajedničkog života

Flores i Maduro vjenčali su se 2013., ubrzo nakon što je Maduro pobijedio na predsjedničkim izborima. Od tada je Flores znatno smanjila javne nastupe, no analitičari smatraju da je njezina uloga u konsolidaciji Madurove vlasti, osobito u razdoblju unutarnjih sukoba unutar Chavizma, bila ključna.

Njezino ime ponovno je dospjelo u središte pozornosti 2015., kada su u Haitiju uhićena dvojica njezinih nećaka, kasnije osuđena u SAD-u zbog pokušaja krijumčarenja kokaina. Iako je Flores tvrdila da je riječ o otmici, američki sud ih je osudio na 18 godina zatvora. Pušteni su 2022. u sklopu razmjene zatvorenika između Washingtona i Caracasa.

Zbog bliskosti s Madurovim režimom, Flores je 2018. stavljena pod sankcije Kanade, a potom i SAD-a. Američko Ministarstvo financija tada je navelo da se Maduro oslanja na uzak krug suradnika kako bi ostao na vlasti. Maduro je sankcije odbacio, poručivši da je ''jedini grijeh'' njegove supruge to što je njegova žena.

U trenutku uhićenja, Flores je bila zastupnica u Nacionalnoj skupštini, nakon što je prethodno sudjelovala u radu Ustavotvorne skupštine.

