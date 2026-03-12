Jedan od najboljih događaja u Europi vraća se u Zagreb: Evo kada počinje Festival svjetla

Dolazak proljeća i svjetlost oduvijek su neraskidivo povezani, s prvim toplijim danima grad ponovno oživljava, a njegove ulice ispunjava nova energija oblikovana svjetlosnom umjetnošću.

Kada počinje Festival svjetla Zagreb 2026?

Upravo takvu atmosferu svake godine donosi Festival svjetla Zagreb, koji će i ove godine, u razdoblju od 18. do 22. ožujka, pretvoriti zagrebački Donji grad i Gornji grad u veliku pozornicu na otvorenom na kojoj se susreću umjetnost, dizajn, spektakl, zabava i arhitektura.

Jedinstven doživljaj koji se pamti

Festival nisu samo očaravajuće svjetlosne instalacije, impresivni 3D mapping, dinamične animacije i razigrani svjetlosni objekti, već i posebna atmosfera zajedništva i slavlje dolaska proljeća kojem se svake godine raduju brojni posjetitelji. Tijekom pet festivalskih dana domaći i inozemni umjetnici preuzimaju gradske trgove, parkove, šetališta i pročelja zgrada te ih pretvaraju u inspirativna platna suvremene kreativnosti.

Organizatori i ove godine pozivaju sve da se pridruže i dožive Zagreb u njegovu najblistavijem izdanju. Program donosi spoj vrhunske likovne i izvedbene umjetnosti s inovativnim tehnološkim rješenjima, stvarajući jedinstven doživljaj koji se pamti. Posjetitelji će tako moći uživati u igri svjetla i boja koja na spektakularan način obilježava dolazak proljeća, a kao i prijašnjih godina, ulaz na sve programe bit će besplatan za posjetitelje.

Na listi najboljih događanja u Europi

Da je riječ o doista posebnom događanju potvrđuje i činjenica da se festival našao na prestižnoj listi najboljih europskih događanja za 2026. godinu prema izboru organizacije European Best Destinations. Putnici iz cijelog svijeta glasali su za manifestacije koje najviše žele doživjeti, a među čak 257 događaja odabrano je Top 12, po jedno za svaki mjesec u godini.

Tako je Zagreb stao uz bok nekim od najpoznatijih europskih događaja, od glamurozne utrke Monaco Grand Prix, preko Zimskih Olimpijskih igara, pa sve do popularnog Starlite Festivala u španjolskoj Marbelli i jedinstvenog festivala odbojke na vodi u Ljubljani.

Sve to dodatno potvrđuje kako je Festival svjetla Zagreb postao jedan od najatraktivnijih proljetnih događaja u regiji, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva.

Što nas čeka u Donjem gradu?

Program u Donji grad donosi niz atraktivnih instalacija i svjetlosnih projekata na poznatim zagrebačkim trgovima i parkovima. Simpatični Anooki će ovoga puta krasiti Trg kralja Tomislava, poznatiji kao Tomislavac. Na obližnjem Trgu Josipa Jurja Strossmayera bit će postavljena instalacija domaćih umjetnika, dok će Zrinjevac ugostiti dvije interaktivne svjetlosne instalacije koje će posjetiteljima omogućiti sudjelovanje u samoj umjetničkoj igri svjetla.

Nova svjetlosna djela uljepšat će i pročelja reprezentativnih zagrebačkih zgrada poput Hrvatskog državnog arhiva i Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Interaktivne instalacije očekuju posjetitelje i na Trgu Petra Preradovića, popularnom Cvjetnom trgu, zatim na Mažuranićevom trgu te Europskom trgu.

Posebnu atrakciju predstavlja legendarni plavi tramvaj ZET-a koji će na Trgu bana Josipa Jelačića biti pretvoren u svjetleću vremensku kapsulu ispunjenu bijelim balonima, stvarajući jedinstven prizor u samom središtu grada.

Spektakl i na Gornjem gradu

Bogati program očekuje i posjetitelje Gornjeg grada. Instalacije i projekcije protezat će se od Kaptola, preko Opatovine i Platoa Gradec, pa sve do Kule Lotrščak i Ljetne pozornice Tuškanac.

Posjetitelje ondje očekuju vizualne projekcije na povijesnim pročeljima, interaktivna igrališta za velike i male, impresivni svjetlosni spektakli, laserski show te čak i disco na otvorenom.

Kada se mogu razgledati instalacije?

Sve instalacije moguće je razgledati svakoga dana od 18:30 do 23 sata.

Organizatori napominju kako se na pojedinim lokacijama koriste svjetlosni efekti koji mogu izazvati reakcije kod osoba s fotosenzitivnom epilepsijom. Više informacija o programu Festivala svjetla dostupno je na službenim stranicama manifestacije, a posjetiteljima je na raspolaganju i besplatna mobilna aplikacija koja olakšava kretanje između festivalskih lokacija.

