Legenda ne dvoji: 'Tu vidim priliku Rijeke protiv Strasbourga'

Saša Peršon, riječka legendai bivši hrvatski nogometni reprezentativac za portal Net.hr otkrio je što očekuje u najvažnijoj europskoj utakmici Rijeke ove sezone - dvoboju s francuskim Strasbourgom u osmini finala Konferencijske lige.

Francuska ekipa u susret na Rujevici, koji se igra u četvrtak s početkom u 18.45, ulazi kao izraziti favorit.

"Rijeka ponovno igra s protivnikom iz 'lige petica' i sada je u situaciji da nema što izgubiti nego može samo ostaviti što bolji dojam", istaknuo je Peršon na početku pa napomenuo:

"U nogometu je sve moguće, možda iskoristiti jedan loš dan protivnika i ne može se reći da je nemoguće proći dalje. Sigurno je Strasbourg u prednosti, radi se o jednom ozbiljnom protivnika, a to samo može biti samo još jedan dodatni motiv igračima Rijeke."

Foto:

Bit će to uvjerljivo najzahtjevnija utakmica za Rijeku do sada u Konferencijskoj ligi, ali i utakmica u kojoj se Riječani mogu nadati dobrom rezultatu. Naravno, ako odigraju pametno.

"Sigurno da se Strasbourg neće doći braniti na Rujevicu, vjerojatno će doći igrati kao što igraju u francuskom prvenstvu i nastojat će već u prvoj utakmici doći do pobjede i riješiti pitanje prolaska. Tu vidim i priliku Rijeke. Sigurno će Rijeka u toj situaciji, ako Strasbourg bude visoko stajao, imati svojih šansi da može pobjeći i iskoristiti neku pogrešku."

Utakmicu Rijeka - Strasbourg u četvrtak od 18.45 pratite UŽIVO u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr

"Rijeka samo treba biti pametna. Ne treba krenuti od prve minute otvoreno i ući u neku trku s njima, nego jednostavno trebaju pametno stati iza lopte i čekati svoju priliku. Utakmica se igra u 90 minuta i može se u 90. minuti dogoditi jedna dobra situacija iz koje Rijeka može zabiti gol", istaknuo je Peršon.

Na kraju je Peršon još jednom istaknuo da smatra kako će početak utakmice biti presudan.

"Rijeka mora biti na jednoj dobroj razini i ne smije ući u utakmicu lošije, jer će to Strasbourg iskoristiti. Bez obzira na sve Očekuje nas jedna zanimljiva utakmica pred punim tribinama i Rijeka u odnosu na Strasbourg zaista nema što izgubiti. Može samo imati dodatni motiv i praktički dati 200 posto, a onda na kraju će biti rezultat takav kakav će biti", zaključio je.

Cup tree provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Uskoro pada odluka o Poljudu, simbolu Splita i Dalmacije