Otac i sin našli se kraj 'legla' poskoka, objavili fascinantnu snimku: 'Gleda nas ljutito...'

U Facebook grupi Goranske šume objavili su zadivljujuću snimku koju je napravio otac u šetnji sa sinom.

Naime, naišli su na gnijezdo poskoka koji su se sunčali. Ako je suditi prema njihovu razgovoru, bilo ih je najmanje pet.

Dječak je više puta molio oca da bi trebali otići, ali on mu je davao upute da bude miran.

"Sunčaju se, vidi se glava", čuje se glas. Sin je pitao i zašto bježe, a otac je pojašnjavao da se boje. Davao mu je upute i da ne baca na njih ništa te da se mogu naći i u travi.

"Gleda nas ljutito", u jednom je trenutku sin primijetio.

U samo nekoliko dana video je dobio više od 230 komentara i više od tisuću "lajkova".

Jedni su se osvrtali na to otkud toliko poskoka na jednom mjestu pa u komentarima stoji i: "Ti su vjerojatno tek izašli iz jazbine nakon zimskog sna zato ih ima toliko na jednom mjestu.", "Parenje i ne dirajte".

Drugi su primijetili da je lijepo što otac nije radio paniku nego je ukazivao i da su poskoci lijepe životinje: "Prekrasni su, svaka čast što ih niste dirali i ubili, lijepo je što djetetu objašnjavate, to je jako rijetko, većina njih bi počela skvičat i vrištat, BRAVO..."; "Svaka čast, dijete treba da upozna prirodu, nije priroda samo cvijeće i leptirići."; "Lijep odnos prema prirodi, divljim životinjama i edukacija djeteta. Čestitke, tata".

Ima i onih koji su ukazali da je postojala opasnost: "Da ti dijete ugrize, ne daj Bože. Drugačiji bi bio snimak. Dobro nisi snimio da djeca mogu uzeti u ruku."; "Nije ugodno vidjeti poskoka ili bilo koju drugu zmiju, ali s djecom što dalje od njih jer sada su opasniji, bude se." Video možete pogledati OVDJE.

Najotrovnija zmija Europe

Poskok je inače poznat i pod imenom kamenjarka ili nosoroga ljutica, zmija je to ljutica te se smatranajotrovnijom i najopasnijom zmijom u Europi.

Ima je i u Hrvatskoj, od krških obronaka ali i gustim šumama. Iako poskok prati zao glas, zapravo je to plaha životinja koja izbjegava sukob.

Kako prepoznati poskoka?

Prepoznaje se po "rogu" na vrhu njuške. Odrasli poskoci mogu biti i do 85 centimetara, rijetko narastu duže. Dolaze u bojama od pepeljasto sive do do smećkaste ili crvenkastosmeđe. Imaju krakterističnu cik-cak šaru duž cijelih leđa.

Poskok preferira suhe, stjenovite i osunčane obronke s rijetkim raslinjem. Često ga se može pronaći u blizini starih kamenih zidova, vinograda, na rubovima šuma i u napuštenim kamenolomima. Rasprostranjen je u gotovo cijeloj Hrvatskoj, uključujući otoke poput Krka, Paga i Mljeta, te planinska područja od Žumberka do Biokova. Može se naći na nadmorskim visinama od razine mora pa sve do 2000 metara.

Napada isključivo iz obrane, ako se osjeti ugroženim, primjerice ako ga se nagazi, pokuša uhvatiti ili iznenadi iz neposredne blizine. Njegovo ime potječe od narodnog vjerovanja da "skače" na svoje žrtve. Riječ je o mitu; poskok ne može skočiti, ali može izvesti iznimno brz iskorak prednjim dijelom tijela, ponekad i do polovice svoje dužine, što ostavlja dojam skoka.

Jaki otrov

Ugriz poskoka predstavlja hitno medicinsko stanje jer je njegov otrov iznimno složen i moćan. Sadrži hemotoksične, neurotoksične i proteolitičke komponente koje istovremeno uništavaju tkivo, djeluju na krvožilni sustav i ometaju prijenos živčanih impulsa. Simptomi se javljaju gotovo trenutačno: oštra bol na mjestu ugriza, nakon koje slijedi brzo oticanje i promjena boje kože koja postaje plavkasta ili ljubičasta. Unutar sat vremena mogu se pojaviti i sustavni simptomi poput vrtoglavice, mučnine, povraćanja, bolova u mišićima i pada krvnog tlaka, što u najtežim slučajevima može dovesti do šoka.

Kako se ponašati kraj poskoka?

U slučaju ugriza najvažnije je ostati smiren. Osobu je potrebno polegnuti i umiriti kako bi se usporilo širenje otrova po tijelu. Ugriženi ud treba imobilizirati, a s njega skinuti sav nakit ili odjeću koja bi mogla stezati zbog oticanja. Mjesto ugriza može se oprati vodom i sapunom, no strogo je zabranjeno zarezivati ranu, isisavati otrov ustima, stavljati led ili podvezivati ud. Alkoholna pića također su zabranjena jer šire krvne žile i ubrzavaju apsorpciju otrova. Jedina prava pomoć jest hitan prijevoz u najbližu medicinsku ustanovu gdje će osoba primiti specifičan protuotrov. Iako je ugriz vrlo opasan, uz brzu i adekvatnu medicinsku skrb, smrtni ishodi su iznimno rijetki. Zanimljivo je da se upravo otrov poskoka koristi za proizvodnju protuotrova za ugrize većine europskih ljutica.

Poskok je u Hrvatskoj strogo zaštićena životinjska vrsta

