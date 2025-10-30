KAZNENA PRIJAVA /

Makarska policija uhvatila muškarca u krivolovu: Zaplijenili mu 17 ptica i opremu za hvatanje

Foto: Pu Splitsko-dalmatinska

Od osumnjičenog je policija oduzela ptice vrsta češljugar, zelendur, žutarica, juričica i čižak, kao i opremU namijenjena za njihovo hvatanje

30.10.2025.
12:21
Tesa Katalinić
Pu Splitsko-dalmatinska
Makarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (50) zbog nezakonitog posjedovanja zaštićenih ptica.

Policija je u mjestu Brela kod osumnjičenog pronašla 17 divljih ptica koje su strogo zaštićene zakonom. Utvrdili su da ih je hvatao koristeći  umjetne strške tzv.  baketine.

Od osumnjičenog je policija oduzela ptice vrsta češljugar, zelendur, žutarica, juričica i čižak, kao i opremu namijenjena za njihovo hvatanje — tzv. baketine s ljepilom, mreže i zvučnici korišteni za vabljenje ptica.

Umjetne strške ili baketine rade se tako da se na vrhu grma zataknu grančice premazane ljepilom, a u blizini se stavlja krletka sa živom pticom, ili u ovom slučaju zvučnik, kako bi se privukle divlje ptice, koje sjedaju na grančice i tamo se zalijepe.

"Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv 50-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu", poručili su iz policije. 

Makarska policija uhvatila muškarca u krivolovu: Zaplijenili mu 17 ptica i opremu za hvatanje