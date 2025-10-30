Makarska policija uhvatila muškarca u krivolovu: Zaplijenili mu 17 ptica i opremu za hvatanje

Makarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (50) zbog nezakonitog posjedovanja zaštićenih ptica.

Policija je u mjestu Brela kod osumnjičenog pronašla 17 divljih ptica koje su strogo zaštićene zakonom. Utvrdili su da ih je hvatao koristeći umjetne strške tzv. baketine.

Foto: Pu Splitsko-dalmatinska

Od osumnjičenog je policija oduzela ptice vrsta češljugar, zelendur, žutarica, juričica i čižak, kao i opremu namijenjena za njihovo hvatanje — tzv. baketine s ljepilom, mreže i zvučnici korišteni za vabljenje ptica.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Umjetne strške ili baketine rade se tako da se na vrhu grma zataknu grančice premazane ljepilom, a u blizini se stavlja krletka sa živom pticom, ili u ovom slučaju zvučnik, kako bi se privukle divlje ptice, koje sjedaju na grančice i tamo se zalijepe.

"Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv 50-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu", poručili su iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Lov u Zagvozdu prekinut zbog čak devet poskoka: 'Jedan mi je visio nad glavom'