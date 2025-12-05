Ovo je mjesto horora u Međimurju: Pucao u suprugu i njenu sestru

Dvije su žene ranjene u pucnjavi koja se u četvrtak navečer dogodila u Murskom Središću, u Ulici Sitnice, dijelu grada u kojem pretežito stanuje romska populacija.

Kako danas doznaje, emedjimurje jedna od žena je preminula, a njezina obitelj, prijatelji i poznanici opraštaju se od nje na društvenim mrežama

Glasnogovornik Policijske uprave međimurske Radovan Gačal potvrdio je da se za počiniteljem intenzivno traga, dok se druga žrtva pucnjave bori za život s teškim ozljedama.

Čitatelj koji se javio portalu emedjimurje iz naselja Sitnice, kaže da je cijelo je naselje u šoku, a mnogi još ne mogu vjerovati što se dogodilo svega nekoliko metara od njihovih kuća. Mještani u tišini i nevjerici stoje oko mjesta incidenta. Poslao je i fotografije na kojima se jasno vidi velika lokva krvi.

Atmosfera je napeta, potresena i puna pitanja na koja nitko još nema službene odgovore.

Šok i nevjerica

Dolaskom na mjesto događaja, mještani su zatekli policijske službenike i hitnu pomoć koja je žurno prevezla dvije teško ozlijeđene žene.

Neslužbeno se doznaje da je muškarac u kući pucao u svoju nevjenčanu suprugu, a samo trenutak kasnije na ulici u njezinu sestru. U strahu i panici, susjedi su odmah pozvali hitne službe, svjedočeći jednom od najdramatičnijih događaja u posljednje vrijeme u ovom međimurskom naselju.

Mještani su potvrdili da je motiv sukoba obiteljske prirode, dok se obje žrtve nalaze u iznimno teškom stanju i bore se za život.

Mještani ističu kako se nadaju mirnom raspletu i oporavku ozlijeđenih, no strah i tuga duboko su se uvukli među stanovnike.

Do službenog završetka istrage mnogi se pitaju jesu li se ovakvi sukobi mogli spriječiti i što je prethodilo jezivom krvoproliću, piše emedjimurje

