FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOK I HOROR /

Pucnjava u Međimurju, policija traga za počiniteljem: 'Teško ranio suprugu u kući, njezinu sestru na ulici'

Pucnjava u Međimurju, policija traga za počiniteljem: 'Teško ranio suprugu u kući, njezinu sestru na ulici'
×
Foto: Ilustracija: Sanjin Strukic/pixsell

Policija i hitne službe su na terenu

4.12.2025.
22:10
Dunja StankovićHina
Ilustracija: Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dvije se osobe bore za život nakon pucnjave u romskom naselju Sitnice u Međimurju, prenosi eMedjimurje. 

Policija je potvrdila da je u naselju došlo do pucnjave iz vatrenog oružja, međutim nisu navodili detalje niti broj žrtava. 

Lokalni portal, s druge strane, neslužbeno doznaje od šokiranih mještana da je muškarac u kući prvo upucao nevjenčanu suprugu, a na ulici njezinu sestru. Pružena im je prva pomoć, no obje su u kritičnom stanju. 

Kako je za Hinu potvrdio glasnogovornik Policijske uprave međimurske Radovan Gačal, incident se dogodio oko 21 sat. Na žene je, po njegovim navodima, pucano iz vatrenog oružja i obje su prebačene u Županijsku bolnicu u Čakovcu. 

Nije mogao potvrditi o kakvoj se težini ozljeda radi, a dodao je da u ovom trenutku nije još došlo do privođenja počinitelja.

Policija i hitne službe su na terenu, a istraga i očevid bi trebala otkriti motiv i detalje tragedije.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

- Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

- SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

- Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/

POGLEDAJTE VIDEO:  Središće puno policije, usred bijela dana ustrijeljen muškarac

PucnjavaMeđimurjePolicijaCrna Kronika
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠOK I HOROR /
Pucnjava u Međimurju, policija traga za počiniteljem: 'Teško ranio suprugu u kući, njezinu sestru na ulici'