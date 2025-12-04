Pucnjava u Međimurju, policija traga za počiniteljem: 'Teško ranio suprugu u kući, njezinu sestru na ulici'
Policija i hitne službe su na terenu
Dvije se osobe bore za život nakon pucnjave u romskom naselju Sitnice u Međimurju, prenosi eMedjimurje.
Policija je potvrdila da je u naselju došlo do pucnjave iz vatrenog oružja, međutim nisu navodili detalje niti broj žrtava.
Lokalni portal, s druge strane, neslužbeno doznaje od šokiranih mještana da je muškarac u kući prvo upucao nevjenčanu suprugu, a na ulici njezinu sestru. Pružena im je prva pomoć, no obje su u kritičnom stanju.
Kako je za Hinu potvrdio glasnogovornik Policijske uprave međimurske Radovan Gačal, incident se dogodio oko 21 sat. Na žene je, po njegovim navodima, pucano iz vatrenog oružja i obje su prebačene u Županijsku bolnicu u Čakovcu.
Nije mogao potvrditi o kakvoj se težini ozljeda radi, a dodao je da u ovom trenutku nije još došlo do privođenja počinitelja.
Policija i hitne službe su na terenu, a istraga i očevid bi trebala otkriti motiv i detalje tragedije.
Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:
- Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006
- SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222
- Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/
