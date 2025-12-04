Pucnjava u Međimurju, policija traga za počiniteljem: 'Teško ranio suprugu u kući, njezinu sestru na ulici'

Dvije se osobe bore za život nakon pucnjave u romskom naselju Sitnice u Međimurju, prenosi eMedjimurje.

Policija je potvrdila da je u naselju došlo do pucnjave iz vatrenog oružja, međutim nisu navodili detalje niti broj žrtava.

Lokalni portal, s druge strane, neslužbeno doznaje od šokiranih mještana da je muškarac u kući prvo upucao nevjenčanu suprugu, a na ulici njezinu sestru. Pružena im je prva pomoć, no obje su u kritičnom stanju.

Kako je za Hinu potvrdio glasnogovornik Policijske uprave međimurske Radovan Gačal, incident se dogodio oko 21 sat. Na žene je, po njegovim navodima, pucano iz vatrenog oružja i obje su prebačene u Županijsku bolnicu u Čakovcu.

Nije mogao potvrditi o kakvoj se težini ozljeda radi, a dodao je da u ovom trenutku nije još došlo do privođenja počinitelja.

Policija i hitne službe su na terenu, a istraga i očevid bi trebala otkriti motiv i detalje tragedije.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

- Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

- SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

- Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/

