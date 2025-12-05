FREEMAIL
POVRATAK SUNCA? /

Tmurno, maglovito i pljuskovi: Meteorolog otkrio kada nam dolazi suho razdoblje

Ciklonalni poremećaj je glavninom južnije od Jadrana i sporo će se premještati dalje na istok, ali ujedno će tako u danima vikenda zabacivati vlagu do naših, prije svega kopnenih krajeva

5.12.2025.
6:53
Dorian Ribarić
Zvonimir Barisin/pixsell
Tijekom jutra prestanak oborina, na sjevernom i srednjem Jadranu smanjenje naoblake pa čak i kraća sunčana razdoblja. No, na moru može još biti malo kiše ili kojeg pljuska, osobito na otocima, jer će puhati slaba do umjerena bura i istočnjak. Na kopnu maglovito i hladno.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje oblačno, a kiša je ponovno izgledna tek kasnije navečer. Vjetar slab, navečer ponegdje umjeren sjeverni. Temperatura tek malo viša, bit će oko šest ili sedam Celzijevih stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu opet sve tmurnije uz mjestimičnu kišu, najprije u Podunavlju, do večeri i drugdje. Vjetar u Podunavlju slab do umjeren istočni, kasnije i sjeveroistočni, a temperatura između sedam i devet stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjivo, bit će i sunčanih razdoblja, ali uglavnom suho. Malo kiše ili kojeg pljuska još može u početku biti na otvorenome moru i udaljenijim otocima, a krajem dana na širem dubrovačkom području. Prolazno umjeren sjeverozapadni vjetar, navečer bura. Ostaje ugodno svježe, od 12 do 16 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, ali u gorju i dalje oblačno, u noći na subotu uz slabu kišu ili rosulju. Na moru će naime jačati bura, pod Velebitom do večeri već jaka. Temperatura između 12 i 14 Celzijevih stupnjeva, u gorskim područjima do najviše četiri ili pet.

Idućih dana na kopnu i moru

Još će i vikend na kopnu ostati oblačan, ponegdje i tmuran uz tu sporadičnu kišu, češću u nedjelju na području Slavonije. No, idućeg tjedna uglavnom suho, a nakon maglovitog jutra sve će izglednije biti sunce, osobito od utorka. Naime, zapuhat će tada jugozapadni vjetar s kojim će i temperatura porasti.

Foto: Rtl Danas/screenshot

Na Jadranu zato već za vikend znatno povoljnije, tek koja kap može još povremeno pasti na krajnjem jugu. Naime, bura i tramontana rastjerat će uglavnom oblake. Početkom idućeg tjedna i mirnije i sunčanije, danju malo ugodnije, ali jutra svježa.

Foto: Rtl Danas/screenshot
POVRATAK SUNCA? /
